اختلافات داخلی و افزایش تهدیدهای آمریکا/سیاست خارجی ایران به روایت حامیان جبهه پایداری

مجله مهر: پایگاه های خبری کشور همواره به مسائل جدیدی علاقه نشان می دهند و یا به مسائل روزمره نیز با دیدی متفاوت می نگرند. نگاه اجمالی روزانه به مسائلی که این سایت ها به آنها علاقه نشان می دهند شاید یکی از علایق روزمره وب گردها و رسانه خوان ها باشد.

مجله خبری مهر، قصد دارد با گزینش خبرهای مهم این رسانه ها که در ادامه آنها را می بینید، مخاطبان خود را در هر روز از رویکردهای پایگاه های خبری کشور به صورت کامل آگاه کند.

زبان آمریکا به تهدید باز شده است چون در ایران اختلاف هست

سایت مشرق در گزارشی نوشت: حاشیه های ایجاد شده در فضای داخلی ایران طی هفته های اخیر تا آن اندازه پر رنگ شده است که اروپا به راحتی به مذاکرات استانبول پشت پا می زند و آمریکا نیز ضمن درخواست از صهیونیست ها برای حمله به ایران، تهدیدات نظامی خود را در رسانه ها، علیه ما آغاز کرده است.

مشرق در بخش دیگری از این گزارش خود می نویسد: چه اتفاقی رخ داده است که آمریکا پس از حماسه بزرگ مردم در 12 اسفند سال 90 و مذاکرات مثبت هسته ای در استانبول، به ناگاه اینچنین جَری می شود و راه و بیراه از استعدادها و توانمندی هایش برای حمله به ایران می گوید و حتی فراتر از آن با وقاحت کامل، نتیجه مذاکرات استانبول را زیر سوال می برد؟

جالب آنکه مقامات آمریکا اخیراً نیز دیگر نمی توانند خوشحالی خود از بروز اختلافات در فضای سیاست داخلی ایران را پنهان کنند و به صراحت به اختلافات بروز کرده اشاره می کنند.

به گزارش مشرق، جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا در همایشی در آتلانتای آمریکا با بیان که زمان برای حل دیپلماتیک موضوع هسته ای جمهوری اسلامی رو به پایان است، به اختلافات داخلی در ایران اشاره کرده و گفته است: آمریکا نمی تواند حمله اسرائیل به ایران را که اکنون حالت بالفعل دارد متوقف کند.

در واقع گویا حاشیه های داخل ایران تا آن اندازه به نفع آمریکا بوده است که بایدن دیگر حتی ترجیح می دهد نقاب مخالفت کاخ سفید با حمله صهیونیست ها به ایران را نیز بر صورت نداشته باشد و گام قبل از حماقت یعنی تهدید را به راحتی به زبان آورد.

به خاطر فشارهای اقتصادی از مردم شرمنده ام و عذر می خواهم

نخست وزیر پیشین یونان در مصاحبه ای از مردم این کشور به دلیل سختی‌ و رنجی‌هایی که طی بحران اقتصادی در یونان با آن روبرو بودند، عذرخواهی کرد.

به گزارش الف به نقل از پایگاه اینترنتی اپک‌نیوز و استار، جورج پاپاندرو نخست وزیر پیشین یونان در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های این کشور گفت: می خواهم به نمایندگی از جامعه سیاسی جهان به دلیل بروز بحران اقتصادی در جهان و کشورم عذرخواهی کنم. این حداقل کاریست که می توانم انجام دهم.

وی همچنین می افزاید: به مردم اطمینان می دهم که هر آنچه که در توانم بوده برای یونان انجام دادم. من و دولتم در ایجاد این بحران مقصر نبودیم ولی از مردم بخاطر فشارهای اقتصادی که متحمل شدند شرمنده هستیم و عذرخواهی می کنیم.

کشته شدن 4 نفر برای حفاظت از جان احمدی نژاد

سایت خبری فرارو در خبری با تیتر " تلاش گروهک ریگی برای ترور احمدی‌نژاد " از کشته شدن سه نفر از پرسنل ناجا و یک تن از پرسنل وزارت اطلاعات در سال 86 و در جریان خنثی سازی طرح ترور احمدی نژاد خبر داد.

در بخشی از این خبر می خوانیم: در گزارش وزارت اطلاعات از این عملیات تروریستی که در غرفه این وزارتخانه در "نمایشگاه خدمت" ( نمایشگاهی که به مناسبت یکصدمین سفر استانی رییس جمهور در مشهد برگزار شد) آمده است که گروهک تروریستی وابسته به عبدالمالک ریگی قصد داشت در جریان سفر استانی رییس‌جمهور به سیستان و بلوچستان در سال 1386 عملیاتی را به نام علمیات "چاه جمال" که در واقع عملیات سوء قصد به رییس‌جمهور بوده به اجرا بگذارد.

طبق گزارش منتشر شده، در این عملیات چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی و یک نفر از پرسنل وزارت اطلاعات کشته و به مقام شهادت نائل شدند.

احمدی نژاد می ترسد دست اطرافیانش رو شود

" آقای رییس‎جمهوری هم که با عصبانیت مطالبی را بیان می‎کند بیشتر ناشی از این است که نگران رو شدن دست بعضی از اطرافیانش در این فساد است"

این جمله ای است که سایت خبری جهان آن را به نقل از "سیدمحمد جهرمی" مدیرعامل سابق بانک صادرات و وزیر سابق کار، درباره پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی نقل کرده است.

جهرمی همچنین می گوید: برای رخ دادن چنین تخلفی کار مهندسی لازم است. با یک کارمند نمی‎شود چنین کاری را انجام داد و قطعا این یک کار مهندسی‎شده است. حلقه‎ای تشکیل دادن و آن را به هم متصل کردن یک کار مهندسی است. چون اگر هر کدام از این اضلاع به هم متصل نبودند این اتفاق با این گستردگی نمی‎افتاد.

از روز اول هم گفتم که نمی‎توان حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان ال سی بدون حمایت مسئولان بانک‎‎هایی که پول به آن‎ها داده شده، به بانک‎ها برده و نقد شود. از این ۲۸۰۰ میلیارد تومان فقط ۲۳۰۰ میلیارد تومان در بانک ملی بوده است؛ به غیر از تسهیلاتی که بانک ملی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به خود مه آفرید خسروی، جدای از این ال سی‎‎ها داده بود. همین موضوع نشان می‎دهد که مسئولان وقت بانک ملی به‎طور کامل در جریان کار بوده‎اند.

نظر آیت الله مکارم درباره قالیباف

به گزارش فردا، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با دکتر قالیباف با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) خاطرنشان کردند : روزانه بالغ بر دوهزار نامه به دست من می رسد و در جریان مسائل و مشکلات مردم هستم و اقدام هایی که شما در شهر تهران انجام می دهید باعث علاقه مندی بیشتر مردم به انقلاب و نظام می شود اما باید از اقدامات و فعالیت ها اطلاع رسانی بهتر و گسترده تری صورت گیرد .

ایشان خطاب به شهردار تهران گفتند : شما مرد موفقی هستید ، هم خوب فکر می کنید و هم مرد عمل هستید . مدیریت نیازمند خلاقیت و ابتکارات است که شما هم از آن برخوردارید .

خبر صراط از ماندن یا رفتن توکلی در مرکز پژوهش ها

به گزارش خبرنگار صراط، با توجه به افزایش احتمال نشستن دوباره لاریجانی بر صندلی ریاست ساختمان بهارستان، گمانه زنی ها برای جابجایی در بخشی از معاونت ها و مراکز مجلس جدی تر شده است .

از راهروهای مجلس خبر می رسد در صورت تثبیت ریاست لاریجانی بر پارلمان ، احمد توکلی، پسرخاله وی از ریاست مرکز پژوهش های مجلس برکنار شده و فرد دیگری جایگزین او خواهد شد .

این احتمال جایی قوت پیدا می کند که بدانیم توکلی و یارانش در ماجرای انتخاب رئیس مجلس نهم ، تمام قد از غلامعلی حدادعادل حمایت کرده اند .

استیضاح؛ گام اول مجلس نهم

سایت خبری شفاف با نقل ماجرای قاضی مرتضوی و سازمان تأمین اجتماعی به مسئله استیضاح وزیر کار اشاره می کند و می نویسد: آخرین اخبار اما حکایت از این دارد که مجلس هشتمی ها اعلام کرده اند در صورت عدم برکناری و یا استعفای مرتضوی ، وزیر کار با توجه به وقت کم مجلس هشتم، در مجلس نهم استیضاح خواهد شد.

جمعی از استیضاح کنندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای خطاب به مردم ایران اعلام کردند با توجه به پیگیری حکم غیر قانونی مرتضوی در دیوان عدالت اداری منتظر رسیدگی به این حکم خواهند بود و در صورت به سرانجام نرسیدن این پرونده استیضاح را در مجلس نهم به جریان خواهند انداخت.

این سایت در ادامه خبر خود می نویسد: در هر حال این اولین باری است که یک استیضاح از یک مجلس به مجلس بعدی منتقل می شود .در صورت عدم برکناری مرتضوی ممکن است مجلس نهم آغاز کار خود را به یک استیضاح کلید بزند.باید منتظر ماند دید پایان ماجرای سعید مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی چه خواهد بود؟

سیاست خارجی ایران به روایت سایت حامیان جبهه پایداری

رجانیوز طی یادداشتی با تعریف و تمجید از سفرهای استانی رئیس جمهور احمدی نژاد نوشت: سفرهای استانی همواره شاهد مهم‌ترین سخنرانی‌های رئیس‌جمهوری نیز بوده است تا مدل امام خمینی (ره) در ارسال پیام به قدرت‌های خارجی در این حوزه نیز احیا شود. به این ترتیب، مهم‌ترین پیام های سیاست خارجی این سال ها، از سفرهای استانی شنیده شده است.

این سایت همچنین تأکید کرد: صدمین سفر استانی دولت فارغ از به جلوه درآوردن برکات مثبت این سفر‌ها برای مردم سراسر ایران، یادآور یک نکته است: سفرهای استانی هیات دولت که یکی از برگ‎های برنده گفتمان سوم تیر است، اکنون به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده و دیگر در انحصار یک دولت خاص نیست و تمامی مسئولان اجرایی کشور از این به بعد باید خود را موظف و مقید به انجام آن بدانند؛ حتی اگر در نحوه اجرای آن نیز نقصی مشاهده می‌کنند، باید آن را تصحیح کنند اما تعطیلی «الگوی سفرهای استانی» توسط دولت‌های بعدی قطعا غیرممکن و بی‌دلیل خواهد بود و زمینه را برای از دست رفتن مجدد این سرمایه اجتماعی عظیم فراهم می‌کند.

عصر ایران خطاب به کوچک زاده: فیلم درگیری را منتشر می کنیم

سایت عصر ایران با انتشار یادداشتی از مهدی کوچک زاده، کاندیدای جبهه پایداری درباره ماجرای درگیری اش با خبرنگار عصر ایران، در پاسخ به وی نوشته است:

کوچک زاده خوب می داند که در رستوران مجلس چه دسته گلی به آب داده که این گونه از در نطق و خطابه برآمده که "من وقت خدمتگزاری را برای شکایت از سایت های منتشر کننده خبر تلف نمی کنم"!

ایشان اگر ریگی به کفش ندارد و به قول خودش آنچه منتشر شده "سراپا دروغ" است ، حتماً شکایت کند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. چهره ایشان در محکمه ، هنگام تماشای فیلم ضبط شده از ماجرا ، حتماً دیدنی خواهد بود.

هتاکی های کوچک زاده ، نه تنها معطوف به رسانه هاست ، بلکه نمایندگان مجلس نیز رفتار او در امان نیستند و اساساً این گونه رفتارها ، بیش و پیش از هر چیز وهن نمایندگی و شأن مجلس است و جا دارد خود مجلسی ها ، برای حفط حرمت و حریم خودشان هم که شده ، این بداخلاقی ها را مهار کنند که گفته اند حفظ حرمت امامزاده با متولی آن است.

عصر ایران در انتها می نویسد: خوشحالیم که آقای کوچک زاده اقرار دارد که به قیامت معتقد است و این گونه رفتار می کند ، و الا اگر به روز جزا ایمان نداشت ، خدا می داند چه رفتاری از او سر می زد؟!