15 رادیو دارو وارد لیست داروهای تولیدی در داخل کشور خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه تولید رادیو داروها، توسعه صنعت کشاورزی با استفاده از علم پرتوها و توسعه صنعت از جمله کاربردهای پرتوها به شمار می‌ آید افزود: این رادیو داروها مراحل پایانی تولید را سپری می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه سیاست این سازمان در سال 91 استفاده از انرژی هسته‌ای در توسعه صنعت کشاورزی است ادامه داد: امیدواریم با ترویج کشاورزی هسته‌ای شاهد توسعه پایدار در این حوزه باشیم و خوشبختانه قدم‌های مثبتی در این راستا برداشته شده است.

خلفی افزود: پایین بودن راندمان تولیدات کشاورزی یکی از دغدغه‌های مسئولان است که می‌توان با استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای راندمان تولید محصولات کشاورزی را افزایش داد و از تولید ضایعات کشاورزی جلوگیری کرد.

معاون توسعه کاربرد پرتوهای سازمان انرژی اتمی کشور، به تولید رادیو داروهای مورد نیاز بیماران با استفاده از فناوری هسته‌ای در داخل کشور اشاره کرد و افزود: دانشمندان و متخصصان ایرانی سال گذشته موفق به تولید رادیو داروهای درمانی در داخل کشور شدند که نتایج بسیار خوبی در بر داشته است.