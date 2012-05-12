سینمای آزاد مناسب ترین ترکیب برای فیلم کوتاه است

مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگارمهر درباره فیلمسازی به صورت آزاد گفت: در دوران جوانی کانونی به نام سینمای آزاد وجود داشت که فعالیت ام را از همان جا آغاز کردم و هنوز هم فکر می کنم سینمای آزاد بهترین و مناسب ترین ترکیب برای فیلم کوتاهی است که جوانان می سازند.

وی افزود: از آنجا که در شروع ساختن فیلم کوتاه قرار نیست برای تماشاگران گسترده فیلم به نمایش درآید و از طرف دیگر مسائل مالی، سرمایه وتهیه کننده درکنار ممیزی هاو...هم وجود ندارد؛ بنابراین فیلمساز آزادانه افکارخود را در فیلم به تصویر می کشد.

هاشمی گفت: جوان فیلمساز باید آزاد باشد و سلیقه اش را در فیلمسازی نشان دهد.

این بازیگر عنوان کرد: جوان فیلمساز با واقف بودن به موقعیت زندگی و خط قرمزها، تا جایی که شرایط و مقررات اجازه دهد باید بدون هیچ محدودیتی فیلم بسازد.