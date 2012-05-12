سید حسین رضوی‌ نوا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح دریای غرب فریدونکنار با مناقصه به پیمانکار واگذار که در سال گذشته با مبلغ 12 میلیون و 500 هزار تومان به پیمانکار واگذار شده بود.

وی تاکید کرد: برای طرح دریای شرق فریدونکنار، هزار متر چادر برای خشکی و داخل آب خریداری که امسال چهار ماه طرح ادامه دارد.

شهردار فریدونکنار اظهار داشت: برای طرح دریای سال قبل 20 میلیون تومان بودجه اختصاص داده شد که ما 80 میلیون تومان هزینه کردیم و خواستار حمایت استانداری هستیم.

رضوی نوا افزود: 40 سطل زباله متحرک چرخ‌ دار برای طرح دریا خریداری شده و سه هزار متر پارکینگ برای طرحها در نظر گرفته شده و نمازخانه مجزای مردانه و زنانه ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: امسال برای سواحل میانی دو طرح، دو ناجی غریق مرد و دو ناجی غریق زن و چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی مستقر خواهند شد که برای این قسمت از سواحل سه چشمه آب شیرین و یک قایق موتوری نجات در نظر گرفته شده است.

شهردار فریدونکنار گفت: 20 سطل زباله بتونی و 20 سطل زباله پلاستیکی و چهار چشمه سرویس بهداشتی مردانه و چهار چشمه سرویس بهداشتی زنانه برای طرح دریای شرق فریدونکنار در نظر گرفتیم.

وی گفت: سه چشمه آب شیرین، دو ناجی مرد، دو ناجی زن، 10 سطل زباله بتونی، پنج سطل زباله پلاستیکی، شش چشمه سرویس بهداشتی، هزار متر پارکینگ، جانمایی اورژانس 115 و کمپ نیروی انتظامی برای طرح دریای غرب فریدونکنار در نظر گرفته شده است.