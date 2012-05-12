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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

حجت الاسلام تاجی:

بزرگی افراد در پیروی از ولایت است

بزرگی افراد در پیروی از ولایت است

چناران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای فرهنگ عمومی چناران گفت: بزرگواری و بزرگی تک تک افراد در گرو پیروی از ولایت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در جشن میلاد حضرت زهرا (س) که با عنوان رهپویان ولایت برگزار شده گفت: ولایت یک نعمت الهی است و افرادی که به غیر از ولایت تمسک بجویند بدانند که در حزب شیطان قرار دارند.

امام جمعه چناران ادامه داد: آحاد جامعه نباید خط و فکرشان را از مسیر ولایت، رهبری و روحانیت جدا کنند و روحانیت و ولایت در ایران نقش آفرینی کرده است که ثمره آن ظهور انقلاب اسلامی و صدور این انقلاب به دنیا است.

در ادامه حجت الاسلام ماندگاری استاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر انسان در مسابقات حزب الله شرکت نکند خود به خود عضو حزب شیطان خواهد شد و انسان بدون ولایت نمی تواند زندگی کند.

وی افزود: متاسفانه در جامعه امروز افراد بسیاری در مسابقات فخر فروشی، بی حیایی، تجمل گرایی شرکت می کنند و ضرورت دارد انسانها حواسشان را جمع و تقوایشان را افزایش دهند.

وی ادامه داد: تسلیم در برابر خدا، اطاعت و ایمان به خدا، خشوع، صدقه دادن، کنترل شهوت و صبر از جمله مسابقات حزب الله است که افراد از یکدیگر سبقت می گیرند.

حجت الاسلام ماندگاری بیان داشت: خانواده های شهداء، ایثارگران و جانبازان در مسابقه صبر از همه جلوترند.

وی افزود: رمز موفقیت زندگی محبت از طرف مرد و اطاعت از طرف زن است و مردان باید اهل محبت و مهربانی بوده و زنان در زندگی اطاعت پذیر باشند.

وی ادامه داد: یکی از رمزهای موفقیت جبهه های حق علیه باطل در هشت سال دفاع مقدس ایمان به خدا و یاد قیامت رزمندگان اسلام بود که آنان در این میدان جهاد با ایمان به خدا با یکدیگر مسابقه می دادند.

کد مطلب 1600348

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