بزرگی افراد در پیروی از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در جشن میلاد حضرت زهرا (س) که با عنوان رهپویان ولایت برگزار شده گفت: ولایت یک نعمت الهی است و افرادی که به غیر از ولایت تمسک بجویند بدانند که در حزب شیطان قرار دارند.

امام جمعه چناران ادامه داد: آحاد جامعه نباید خط و فکرشان را از مسیر ولایت، رهبری و روحانیت جدا کنند و روحانیت و ولایت در ایران نقش آفرینی کرده است که ثمره آن ظهور انقلاب اسلامی و صدور این انقلاب به دنیا است.

در ادامه حجت الاسلام ماندگاری استاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر انسان در مسابقات حزب الله شرکت نکند خود به خود عضو حزب شیطان خواهد شد و انسان بدون ولایت نمی تواند زندگی کند.

وی افزود: متاسفانه در جامعه امروز افراد بسیاری در مسابقات فخر فروشی، بی حیایی، تجمل گرایی شرکت می کنند و ضرورت دارد انسانها حواسشان را جمع و تقوایشان را افزایش دهند.

وی ادامه داد: تسلیم در برابر خدا، اطاعت و ایمان به خدا، خشوع، صدقه دادن، کنترل شهوت و صبر از جمله مسابقات حزب الله است که افراد از یکدیگر سبقت می گیرند.

حجت الاسلام ماندگاری بیان داشت: خانواده های شهداء، ایثارگران و جانبازان در مسابقه صبر از همه جلوترند.

وی افزود: رمز موفقیت زندگی محبت از طرف مرد و اطاعت از طرف زن است و مردان باید اهل محبت و مهربانی بوده و زنان در زندگی اطاعت پذیر باشند.

وی ادامه داد: یکی از رمزهای موفقیت جبهه های حق علیه باطل در هشت سال دفاع مقدس ایمان به خدا و یاد قیامت رزمندگان اسلام بود که آنان در این میدان جهاد با ایمان به خدا با یکدیگر مسابقه می دادند.