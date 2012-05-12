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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۴۲

روحانی فر:

موثرترین نقش در گذر از نبوت به امامت را حضرت زهرا(س) ایفا کردند

موثرترین نقش در گذر از نبوت به امامت را حضرت زهرا(س) ایفا کردند

شهریار - خبرگزاری مهر: مدیرکل روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، ایفای موثرترین نقش در مرحله گذر از نبوت به امامت را بر عهده حضرت زهرا(س) دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر روحانی فر ظهر شنبه در مراسم تجلیل از زنان پلیس به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن، اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا(س) اسوه صبر و پایداری برای تمام زنان عالم است چراکه در زمره یکی از چهار بانوی برتر از سوی خداوند معرفی شده است.

وی عنوان کرد: همه مسلمانان به ویژه بانوان باید منش و سیره زندگی حضرت زهرا(س) را الگوی خود قرار داده و به پیروی از آن بپردازند تا بتوانند به تکامل و تعامل در ابعاد مختلف زندگی برسند.

این مسئول ادامه داد: تمام جوانب و ابعاد زندگی بی بی دو عالم شایسته الگوبرداری و درس آموزی است و همگان می توانند مطمئن باشند که با اقتدا به سیره و روش زندگی آن حضرت، به تعالی کامل در همه ابعاد خواهند رسید.

روحانی فر گفت: می توان شاخص ترین و بارزترین و موثرترین حضور حضرت زهرا(س) را در 75 الی 95 روز زندگی بعد از پیامبر اکرم دانست که به نقش آفرینی بسیار مهم و ویژه ای در حمایت از حضرت علی(ع) پرداختند.

وی ادامه داد: در واقع تمام سختیهای گذر از نبوت به امامت بر دوش زهرای اطهر بود که با صبر وپایداری و فداکاریهای بی نظیر به این امر مهم پرداخت و حضرت علی (ع) را در اجرای دستورات خداوند متعال همراهی و یاری کرد.

این مسئول افزود: باید به پیروی کامل از حضرت زهرا(س) پرداخت و  ودر همه ابعاد زندگی از وجود مقدس و رفتار واعمال الهی ایشان پند گرفت.

کد مطلب 1600349

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