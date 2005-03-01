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۱۱ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۵۷

ارديبهشت ماه سال آينده در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران :

اولين سمينار بررسي تهديدها و پيشگيري از پيامدهاي زلزله تهران برگزار مي شود

اولين سمينار بررسي تهديدها و پيشگيري از پيامدهاي زلزله تهران همزمان با نخستين نمايشگاه تخصصي ابداع ها و نوآوري ها در زمينه زلزله 27 و 28 ارديبهشت سال آينده در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، اولين سمينار بررسي تهديدها و پيشگيري از پيامدهاي زلزله تهران به منظور بررسي خطرات و معضلات پيش رو در هنگام مواجه شدن با زلزله در سطح كلان شهر تهران با محوريت مضوعي ژئوفيزيك و زمين شناسي، سازه و مهندسي زلزله، شهرسازي و معماري و بهداشت و محيط زيست به همراه نخستين نمايشگاه تخصصي ابداع ها و نوآوري ها در زمينه زلزله برگزار مي شود .

در اين سمينار مقالات و پژوهش هاي صورت گرفته در موضوع سمينار بررسي خواهد شد.

گروه امداد سبز، باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران، وازرت كشور، ستاد حوادث غير مترقبه، سازمان محيط زيست، وزارت علوم تحقيقات و فناوري (اداره كل امور فوق برنامه)، سازمان توانير (شركت برق منطقه اي تهران)، پايگاه داده هاي علوم زمين كشور، پزوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، انجمن دانش اموختگان و دفتر عمران ملل متحد برگزار كنندگان اين سمينار مي باشند.

معاونت پزوهشي دانشگاه تهران، اورژانس كشور و جهاد دانشگاهي (واحد علوم پزشكي) حمايت كنندگان اين طرح هستند.

کد مطلب 160035

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