آحاد جامعه ایران از دستیابی کشور به انرژی هسته ای حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری‌قیداری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انرژی هسته‌ای برای ایران به جز جنبه سیاسی جنبه اقتصادی نیز دارد افزود: نسل‌های آینده نیاز به انرژی دارند و باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که آیندگان نیز بتوانند بدون نگرانی از انرژی پاک بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه دانش هسته ای حق مسلم و طبیعی ملت ایران است افزود: انرژی هسته‌ای نباید در انحصار کشورهای خاص باشد و همگان باید شرایط استفاده صلح‌آمیز از این انرژی را داشته باشند

نصیری قیداری ادامه داد: همه ملت‌ها حق استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را دارند و ایران نیز با وجود سنگ‌اندازی دشمنان موفق به دستیابی به این علم شده است.

نماینده مردم زنجان در مجلس هشتم افزود: دستیابی به دانش هسته‌ای از سوی دانشمندان و متخصصان ایرانی میراث گران‌بهایی برای نسل‌های آینده خواهد بود که باید همه قدردان این زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی باشند.