اسلام پاسخگوی نیازهای بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار شهردار تهران با وی، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) بیان داشت: قبل از انقلاب عقب ماندگیهای بسیاری در ایران از جهت اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و... داشتیم و دشمنان آن را بر پای اسلام مینوشتند و میگفتند اسلام پاسخگوی نیازهای بشر نیست اما با وقوع انقلاب اسلامی گامهای مهمی که در همه ابعاد عمرانی، اجتماعی و آبادانی برداشته شد نشان داد اسلام تا چه حد موفق است.
وی افزود: کسانی که امروز به ایران قدم میگذارند به این نکته اذعان دارند که در تهران کارهای مهمی انجام شده است.
استاد حوزه علمیه قم خطاب به شهردار تهران گفت: شما توفیق زیادی داشتید که با ابتکار و خلاقیت خود تحول بسیار بزرگی در پایتخت ایران اسلامی به وجود آوردید.
وی افزود: نکته اول که به چشم میآید بحث عمران و آبادانی است. در گذشته جنوب و شمال تهران تفاوت زیادی داشت. البته در کشورهای دیگر هم وضع به همین منوال بود اما به حمدالله شما توانستید آنقدر خدمت کنید که جنوب تهران از شمال آن بهتر شود.
آیت الله نوری همدانی ادامه داد: به هر حال مردم جنوب تهران همواره در انقلاب نقش پررنگی داشتند. در دفاع مقدس هم حضور چشمگیری داشتند. قیام هم از جنوب تهران بود و امروز هرگاه که نیاز به حضور مردم باشد به صورت گسترده در صحنه حضور پیدا میکنند.
این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: زمانی من نماینده امام(ره) در لندن بودم. طراحی شهر به گونهای بود که از ابتدا باغهای بزرگی در مرکز شهر وجود داشت اما در تهران چنین فضاهایی نداشتیم ولی امروز هرچه فضای سبز و بوستانهای بزرگ در تهران میبینیم، همچنین ساخت پلها و تونلها از خلاقیت شماست و تهران همچنان رو به رشد است. این باقیات صالحات شماست و فصل مهمی در عمران و آبادانی خواهد بود.
وی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی در شهرداری تهران گفت: گامهای بزرگی در این عرصه برداشته شده و به هر شکل تهران در کل کشور اثر گذار است.
آیت الله نوری همدانی در ادامه افزود: مردم امروز از وضعیت عفاف و حجاب گلایه دارند اگرچه این موضوع در دست شهرداری نیست و مرتبط با بخشهای دیگر است اما به هر حال توجه به فرهنگسازی در این مقوله مهم است. البته فعالیتهای شهرداری در زمینه عفاف و حجاب و ایجاد مکانهای اختصاصی برای بانوان از جمله بوستان بانوان بسیار مهم است و باید توجه داشت اسلام عنایت ویژهای به خانمها دارد.
آیت الله نوری همدانی همچنین بر اهمیت فرهنگ سازی استفاده از چادر تاکید کرد و گفت: چادر شعار اسلام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در توصیه امام (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر راضی نگه داشتن مردم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه عموم مردم از شما و خدماتتان در شهرداری راضی هستند چون عملکردتان را میبینند. به هر حال شما از افرادی هستید که از قبل انقلاب نسبت به شما شناخت وجود دارد و در زمان جنگ و بعد از آن منشا خدمات بسیاری بودید.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با شاره به فعالیتهای عمرانی، اجتماعی و آبادانی برداشته شد در کشور گفت: این فعالیتها نشان داد که اسلام تا چه حد موفق و پاسخگوی نیازهای بشریت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار شهردار تهران با وی، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) بیان داشت: قبل از انقلاب عقب ماندگیهای بسیاری در ایران از جهت اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و... داشتیم و دشمنان آن را بر پای اسلام مینوشتند و میگفتند اسلام پاسخگوی نیازهای بشر نیست اما با وقوع انقلاب اسلامی گامهای مهمی که در همه ابعاد عمرانی، اجتماعی و آبادانی برداشته شد نشان داد اسلام تا چه حد موفق است.
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