  1. بین الملل
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۳۳

تازه ترین سخنان مقتدی صدر/

هشدار صریح به آل خلیفه / رئیس جدید الیزه دنباله رو کاخ سفید نباشد

هشدار صریح به آل خلیفه / رئیس جدید الیزه دنباله رو کاخ سفید نباشد

رهبر جریان صدر ضمن هشدار به رژیم آل خلیفه درباره تعرض به آیت الله عیسی قاسم به رئیس جمهوری جدید فرانسه توصیه کرد دنبال رو آمریکا نباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، مقتدی صدر با تاکید بر بی نتیجه بودن تهدیدهای رژیم آل خلیفه ضد آیت الله عیسی قاسم گفت : همانگونه که اشغالگران را بیرون کردیم، درکمین آنها هستیم.

وی بیان کرد: ما اجازه تعرض به شیخ عیسی احمد قاسم را نمی دهیم، زیرا وی دوستداران زیادی در عراق و دیگر کشورهای اسلامی دارد، همانگونه که در بحرین طرفداران زیادی دارد و تعرض به وی مساوی تعرض به آنها(دوستداران وی) است.

از سوی دیگر رهبر جریان صدر به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری جدید فرانسه توصیه کرد دنباله رو آمریکا نباشد و استقلال رای داشته باشد.

وی ضمن دعوت از مسلمانان و اعراب مقیم فرانسه برای پرهیز از افراط گرایی تاکید کرد: ما مبلغ صلح و اسلام هستیم نه ترویج دهنده تروریسم.

کد مطلب 1600353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها