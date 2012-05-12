هشدار صریح به آل خلیفه / رئیس جدید الیزه دنباله رو کاخ سفید نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، مقتدی صدر با تاکید بر بی نتیجه بودن تهدیدهای رژیم آل خلیفه ضد آیت الله عیسی قاسم گفت : همانگونه که اشغالگران را بیرون کردیم، درکمین آنها هستیم.

وی بیان کرد: ما اجازه تعرض به شیخ عیسی احمد قاسم را نمی دهیم، زیرا وی دوستداران زیادی در عراق و دیگر کشورهای اسلامی دارد، همانگونه که در بحرین طرفداران زیادی دارد و تعرض به وی مساوی تعرض به آنها(دوستداران وی) است.

از سوی دیگر رهبر جریان صدر به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری جدید فرانسه توصیه کرد دنباله رو آمریکا نباشد و استقلال رای داشته باشد.

وی ضمن دعوت از مسلمانان و اعراب مقیم فرانسه برای پرهیز از افراط گرایی تاکید کرد: ما مبلغ صلح و اسلام هستیم نه ترویج دهنده تروریسم.