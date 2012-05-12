به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هماهنگی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این همایش با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیر حوزه‌های علمیه و مدیران دو نهاد حوزه علمیه و آموزش و پرورش در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.



سید جواد حسینی افزود: در این همایش چشم انداز همکاری‌ها در آیینه سند تحول بنیادین با رویکرد دینی در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می‌گیرد.



وی با اشاره به اینکه ۲۲ برنامه در ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش تدوین شده است، گفت: این سند با رویکردهای حوزه‌های علمیه و هدف تعمیق تعلیم و تربیت با نگاه دینی و مذهبی به ثبت رسیده است.



مدیر هماهنگی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، افزود: این سند چراغ راهی برای مدیران و مسوولان در نهادینه کردن امر آموزش و پرورش با رویکرد دینی مذهبی است.