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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

28 اردیبهشت ماه در قم/

ششمین همایش سالانه همکاری‌های حوزه‌ و آموزش و پرورش برگزار می‌شود

ششمین همایش سالانه همکاری‌های حوزه‌ و آموزش و پرورش برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: ششمین همایش سالانه همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش با عنوان "چشم انداز همکاری‌ها در آیینه سند تحول بنیادین" روز ۲۸ اردیبهشت ماه جاری در مرکز فقهی ائمه اطهار قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر هماهنگی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این همایش با حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیر حوزه‌های علمیه و مدیران دو نهاد حوزه علمیه و آموزش و پرورش در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برگزار می‌شود.

سید جواد حسینی افزود: در این همایش چشم انداز همکاری‌ها در آیینه سند تحول بنیادین با رویکرد دینی در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ برنامه در ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش تدوین شده است، گفت: این سند با رویکردهای حوزه‌های علمیه و هدف تعمیق تعلیم و تربیت با نگاه دینی و مذهبی به ثبت رسیده است.
 

مدیر هماهنگی ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، افزود: این سند چراغ راهی برای مدیران و مسوولان در نهادینه کردن امر آموزش و پرورش با رویکرد دینی مذهبی است.

کد مطلب 1600355

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