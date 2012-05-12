وقوع 29 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی

سرهنگ علیرضا امینی در گفتگو با مهر، از بی احتیاطی در رانندگی و فوت یک عابر پیاده در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی خبر داد واظهار داشت: ظهر پنج شنبه هفته گذشته در جاده روستایی درخش آسیابان برخورد یک دستگاه وانت نیسان با عابر پیاده حادثه آفرید که منجر به فوت عابر پیاده شد.

به گفته وی عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده نیسان دلیل این حادثه بوده است.

سرهنگ امینی با بیان اینکه 29 فقره تصادف در هفته گذشته رخ داده است، تصریح کرد: یک فقره تصادف فوتی با یک نفر فوت شده، 22 فقره تصادف جرحی با 30 نفر مجروح و شش فقره تصادف خسارتی حاصل تصادفات هفته گذشته استان گزارش شده است.

وی بیان داشت: 26 درصد تصادفات در محورهای اصلی و 74 درصد تصادفات در محورهای فرعی و روستایی رخ داده که 70 درصد تصادفات در این مدت با واژگونی خودرو همراه بوده است.

به گفته وی عدم توجه به جلو با 57 درصد و تخطی از سرعت مطمئنه با 31 درصد از مهمترین دلایل بروز حادثه گزارش شده است.

فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: سواری ها با 61 درصد، موتورسیکلت ها با 22 درصد، وانت بارها با 13 درصد و کامیون و تریلی با چهار درصد از مهمترین وسایل نقلیه حادثه ساز هفته گذشته بوده اند.