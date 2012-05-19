تغییر رئیس مجلس مطالبه مردم از نمایندگان/ حداد با ارزشهای اصولگرایی تطبیق بیشتری دارد

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: به نظر می رسد یکی از پیامهای مهم انتخابات مجلس که از طرف ملت به منتخبانشان ابلاغ شد تغییر در ترکیب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود.

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود: گرچه اکثریت مجلس هشتم با اصولگرایان بود اما رفتار عده ای از چهره های شاخص اصولگرا به ویژه در هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس رضایت مردم و نمایندگان را جلب نکرد.

وی با بیان اینکه مردم به صورت مستقیم همیشه مذاکرات مجلس را می شنوند و خبرگزاری ها نیز این مذاکرات و حاشیه ها را انعکاس می دهند گفت: مجلس هشتم می تواند پیام آور آرامش و اطمینان به جامعه باشد اما در بسیاری از مواقع باعث تشویق اذهان عمومی و نگرانی مردم از فضاسازی ها شد.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده این اشکال را متوجه عملکرد ریاست مجلس می دانیم گفت: مردم صراحتا از ما در دوره تبلیغات می خواستند در صورتی که به مجلس آینده راه یافتیم یکی از مهمترین اقداماتمان تغییر ریاست و هیئت رئیسه مجلس باشد.

منتخب اول انتخابات دور دوم مجلس در شهر مشهد تاکید کرد: مشخصا نظر جبهه پایداری در خصوص ریاست مجلس آینده جناب حداد عادل است. ایشان فردی شناخته شده و توانمند هستند که با ارزشهای اصولگرایی تطبیق بیشتری دارد.

وی با تاکید بر اینکه جبهه پایداری معتقد به سهم خواهی نیست گفت: باید افراد توانمندی در هیئت رئیسه حضور یابند تا رفتارشان با سایر نمایندگان عادلانه بود و از روی صدق و صفا رفتار کنند.

وی با اشاره به برخی شائبه ها در خصوص آقای حداد در مجلس مبنی بر اینکه ایشان شخصی سختگیر بوده و مانع اعطای امتیازات و مزایا و کارمندان و نمایندگان می شوند افزود: نصویب بودجه قوه مقننه در دستور کار مجلس قرار دارد هر مقداری که از این بودجه تصویب شود هر کسی که در پست ریاست و هیئت رئیسه مجلس حضور یابد باید آن را اجرا کند.

قدوسی تاکید کرد: تشویشی که مخالفان حداد در اذهان برخی منتخبین جدید مجلس بوجود می آورند نوعی تخریب است.

نماینده مشهد ادامه داد: حداد بر اساس قانون عمل می کند و اصول را برای اداره مجلس در نظر می گیرد.

عضو جبهه پایداری تصریح کرد: فضایی در ابتدای مجلس هشتم در خصوص مسکن نمایندگان بوجود آمد ناشی از ضعف تدبیر هیئت رئیسه و ریاست مجلس بود. باید اجرای قانون به نحوی باشد که مجلس زیر سئوال نرفته و زیاده خواهی هم بابب نشود. زیرا مجلس باید الگوی ساده زیستی باشد.

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از درخواست های اصلی جبهه پایداری تغییر ساختار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است عنوان کرد: به نظر ما مرکز پژوهشها موفق و کارآمد نیست. باتوجه به هزینه ای که این مرکز دارد بجز حضور چند دقیقه ای در کمیسیونها و پژوهش های غیر قابل استفاده در صحن نقش برجسته ای از این مرکز ندیده ایم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه وجود مرکز پژوهش ها امری بدیهی است باید ساختار این مرکز دچار تحول اساسی شود.

قدوسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری همیشه بر تعامل میان قوا تاکید داشته اند گفت: میان انتقام گیری و انجام وظیفه فرق زیادی است. مجلس باید وظیفه خود را انجام دهد اما نزاع و انتقام گیری از دولت کاری اشتباه است.

وی در پایان تاکید کرد : باید میان مسئولان قوا تحولی خوبی پیش آید تا هر کس در حوزه کارش با همه توان خود تلاش کند تا شعار تولید ملی را محقق کند.