تهدیدات رسانه ای احساسات مخاطب را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فلاح ظهر شنبه در همایش جنگ نرم با محور تهدیدات رسانه ای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ضمن تشریح ماهیت جنگ نرم و تهدیدات رسانه ای گفت: سینما مهمترین ابزار برای کنترل ذهن است و مردم با دریافت تصاویر مختلف از رسانه تحت تاثیر افکار سازندگان آن قرار می گیرند.

وی گفت: از سال 1989، سینمای غرب به وی‍ژه هالیوود بر موضوع آخرالزمان توجه ویژه ای داشته و طی چند سال اخیر به اوج خود رسیده است.

وی ادامه داد: مردم با پخش فیلم های هالیوودی تحت تاثیر شدید قرار می گیرند به گونه ای که آمادگی خود را برای خودکشی نیز اعلام می کنند.

وی اظهار امیدواری کرد با افزایش آگاهی افراد به ویژه دانشجویان به عنوان افسران جنگ نرم بتوان این تهدیدات را به فرصتی بزرگ برای گسترش مهدویت تبدیل کرد.