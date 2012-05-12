جشنواره ها بستری برای ارائه تولیدات سینماگران محسوب می شوند

سیده زهرا حسینی در گفتگو با خبرنگارمهر درخصوص برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه البرز گفت: جشنواره های هنری بستر مناسبی برای ارائه آثار وتولیدات سینماگران و ایجاد فضایی رقابتی خواهد بود.

وی افزود: حمایت از برگزاری این جشنواره ها، به استمرار و برگزاری سالیانه ها کمک شایانی خواهد داشت.

حسینی گفت: اگر جشنواره ها ی هنری توسط بخش خصوصی برگزار شود یقیناً با کیفیت برتری همراه خواهدبود؛زیرا متخصصان و فعالان این حوزه خود اشراف به تمامی جوانب امر و نحوه ارتقاء کیفی جشنواره ها دارند.

وی افزود: در این زمینه حمایت و نظارت فرهنگ وارشاد اسلامی لازمه برگزاری یک جشنواره کیفی و تخصصی است.

این مسئول در بخش دیگری به نقش آفرینی هنرمندان البرزی در جشنواه های متعدد استانی و کشوری اشاره کرد و گفت: درخشش هنرمندان شهرستانی در جشنواره های فیلم استانی و کشوری نشانگر استعداد و ظرفیت بالای این هنرمندان است.

حسینی عنوان کرد: محدودیت ها و بالابودن هزینه های تولید فیلم درشهرستان ها در برخی مواقع سرعت شکوفایی این استعدادها را کاهش خواهد داد.

سیده زهرا حسینی در ادامه پیرامون خلاء انجمن تخصصی سینما در شهرستان ها نیز گفت: فقدان انجمن تخصصی سینما در شهرستانها باعث نابسامانی فعالیت های هنری در این حوزه شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کرج در بخش دیگری شکل گیری انجمن سینماگران جوان استان را پناهگاه اصلی سرمایه های هنری جوان استان البرز ذکر کرد و گفت: برنامه ریزی های جامع این انجمن علاوه بر افزایش تولیدات آثار هنری موجب بروز وظهور ایده های متنوع و جدید در عرصه سینما خواهد بود.