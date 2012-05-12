مجلس به دولت برای فروش اموال مازاد مجوز داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت دوم بررسی لایحه بودجه 91 در جلسه روز شنبه طی مصوبه ای به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور اجازه دادند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیر منتقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری واریز کنند.

گفتنی است در هنگام بررسی این بند از لایحه بودجه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس طی تذکری گفت: این حکم غیر قابل قبول است و اینکه ما به دولت بگوییم در سال آخر فعالیت خود می توانی هر چه اموال در اختیار داری بفروشی با سیاست های اصل 44 و دیگر قوانین ناسازگار است.

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر توکلی گفت: ما باید مختصری عقلی هم برای دولت قائل شویم.

توکلی نیز در پاسخ به این سخن لاریجانی گفت: متاسفانه در این سالها کارهای عجیب و غریب از دولت کم ندیده ایم.

همچنین نماینده دولت در دفاع از این بند گفت: این حکم عینا در قانون محاسبات عمومی آمده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند دیگر از لایحه بودجه 91 به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات کشور اجازه دادند در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده اقدامات لازم جهت تکمیل عملیاتی اجرایی را طی سال 1391 به انجام برسانند.