مشکل تأمین زمین مسکن مهر در آیسک حل شد/ کاشت زعفران ارگانیک در شوکت آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سرایان از حل مشکل تأمین زمین برای اجرای پروژه مسکن مهر در آیسک با تحویل زمین‌های وقفی به مسکن و شهرسازی خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد جواد طلایی با اشاره به واگذاری زمین‌ های وقفی آیسک برای تأمین زمین مسکن مهر و انجام دیگر طرح‌ های عملیاتی در این شهر به مسکن و شهرسازی اظهار داشت: تأمین زمین برای اجرای پروژه مسکن مهر آیسک از دغدغه‌ های مهم مسئولان و مردم شهرستان بود که در جلسه‌ های مختلف بررسی و در پایان با تحویل زمین‌های وقفی به مسکن و شهرسازی، مشکل تأمین زمین مسکن مهر و به دنبال آن اجرای پروژه‌های عمرانی برطرف شد.

وی گفت: متقاضیان مسکن مهر از طریق بنیاد مسکن برای اجاره زمین‌ها به اوقاف و امور خیریه معرفی خواهند شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سرایان مساحت زمین‌های وقفی واگذار شده را هشت هزار و 439 مترمربع عنوان و اضافه کرد: در صورت نیاز به زمین بیشتر اداره اوقاف و امور خیریه آمادگی دارد موضوع را بررسی کند.

طلایی با اشاره به قوانین جدید اوقاف و امور خیریه در زمینه تملک زمین‌ها افزود: واگذاری زمین به متقاضیان در غالب قراردادهای مشارکتی قابل انجام است و بدون رعایت موضوع، واگذاری زمین غیرقانونی محسوب می ‌شود.

وی با بیان اینکه همه متقاضیان مسکن مهر از طریق بنیاد مسکن برای اجاره زمین ‌ها به اوقاف و امور خیریه معرفی خواهند شد، گفت: متقاضیان باید در زمینه تنظیم قرارداد اجاره اقدام کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سرایان ادامه داد: پس از واگذاری و تحویل زمین توسط اوقاف و امور خیریه به مسکن و شهرسازی، ادامه کار بر عهده مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن است تا مشکل مسکن مهر در آیسک رفع شود.

مزارع شوکت ‌آباد بستر کاشت زعفران ارگانیک شد

مسئول دفتر بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان‌ جنوبی گفت: برای نخستین‌ بار در استان از ابتدای مهرماه سال 90 کاشت زعفران ارگانیک در مزارع موقوفه محمدابراهیم و محمداسماعیل در شوکت ‌آباد بیرجند انجام گرفت.

سعید قهرمانی با اشاره به اقدامات در دست اجرای این دفتر کاشت زعفران ارگانیک را یک اقدام موثر در بهره ‌وری بهینه از اراضی وقفی منابع آبی استان عنوان کرد.

وی افزود: عملیات کاشت این محصول استراتژیک در راستای سرمایه ‌گذاری موقوفات در مزارع موقوفه محمدابراهیم و اسماعیل به مساحت یک هکتار آغاز شده و طرح گسترشی آن در فاز بعدی به مساحت 10 هکتار در دست اجرا است.

پیش ‌بینی حداقل 2 تا 4 برابر میانگین تولید زعفران

مسئول دفتر بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان‌ جنوبی سرمایه ‌گذاری انجام شده در این پروژه را رقمی بالغ بر 200 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون 75 مثقال محصول زعفران ارگانیک برداشت شده است.

قهرمانی با اشاره به مرغوبیت خاک و ظرفیت‌های کشاورزی در این منطقه گفت: گسترش و توسعه پروژه کاشت زعفران ارگانیک در دستور کار بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان‌جنوبی قرار داشته و از اهداف اصلی فعالیت‌های اجرایی این دفتر است.

وی تغذیه خاک با مواد آلی غنی شده و قطع مصرف سموم شیمیایی را از جمله ویژگی‌های زعفران ارگانیک برشمرد و افزود: با تولید زعفران طبیعی می ‌توان صادرات زعفران ایرانی را که برترین نوع این محصول در جهان به شمار می‌ آید افزایش داد.

مسئول دفتر بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان ‌جنوبی با بیان اینکه مزرعه شوکت ‌آباد پایلوت آموزشی برای زعفران‌ کاران استان تلقی می‌ شود، تصریح کرد: با توجه به رعایت دقیق ‌ترین مسائل فنی در پروژه مذکور پیش ‌بینی می ‌شود حداقل چند برابر میانگین تولید زعفران استان را داشته باشیم.