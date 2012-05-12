مصوبات سفرهای ریاست جمهوری به چناران اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سفرهای ریاست جمهوری، مجموعه ای از نیازهای شهرستان تهیه و به مسئولان ارائه می شود، اظهار داشت: ایجاد شهرک فناوری های نوین و احداث کنارگذر شهر چناران، دانشگاه صنعت و معدن خراسان رضوی و تصویب منطقه گردشگری از مهمترین مصوبات سفر هیئت دولت به چناران بوده است .

وی گفت: تکمیل زیرساخت های شهرک صنعتی چناران که بزرگترین شهرک صنعتی در شمال و شمال شرق کشور از نظر وسعت است با اعتباری بالغ بر صد میلیارد ریال به انجام رسیده است.

حسینی همچنین با اشاره به اینکه 60 درصد مسکن استان در شهرستان چناران قرار دارد، تصریح کرد: آبرسانی به مسکن مهر و 52 روستای سطح شهرستان از دیگر اقدامات دولت در شهرستان بوده است.

فرماندار چناران ایجاد تنها دانشگاه صنعت و معدن خراسان رضوی در شهر جدید گلبهار را از دیگر مصوبات سفر دانست و افزود: این دانشگاه از بهمن ماه سال گذشته پذیرش دانشجو داشته و ساختمان آن در حال احداث است.

حسینی کسب رتبه اول استان در حوزه استفاده از شیوه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد و افزود: برای تسطیح اراضی کشاورزی و ابیاری نوین، 4 میلیارد ریال کمک بلاعوض و 20 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان پرداخت شده است.