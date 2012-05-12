  1. سیاست
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

مهر گزارش می دهد؛

صالحی و تمدن فردا به کاروان دولت در مشهد می پیوندند

صالحی و تمدن فردا به کاروان دولت در مشهد می پیوندند

علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه و مرتضی تمدن استاندار تهران به مناسبت پاسداست یکصدمین سفر استانی هیئت دولت عازم مشهد می شوند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد به مناسبت پاسداست یکصدمین سفر استانی هیئت دولت علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه و مرتضی تمدن استاندار تهران فردا به مشهد مقدس سفر می کنند.

همچنین خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که علی اکبر صالحی و مرتضی تمدن فردا یکشنبه در جشنواره خدمت که به مناسبت  یکصدمین سفر استانی هیئت دولت در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس در حالی برگزار است شرکت می کند.

بنابراین گزارش پیش از این رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و نسرین سلطانخواه معاون علمی رئیس جمهور در جشنواره خدمت شرکت کرده بودند.

کد مطلب 1600377

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