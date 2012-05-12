19 بازیکن به مرحله اول اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر رسانه‌ای تیم ملی ایران، بیانیه مطبوعاتی را که به همین منظور صادر شده است، به شرح زیر در اختیار سایت فدراسیون فوتبال قرار داد:

جام جهانی‌ ۲۰۱۴ برزیل

بازی‌های مقدماتی

* ازبکستان - ایران، ۱4 خرداد

* ایران - قطر، ۲۳ خرداد

طبق توافق کارلوس کی‌روش با مسئولان فدراسیون فوتبال (رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ)، سرمربی تیم ملی‌ روز شنبه مطالب زیر را اعلام کرد:

1- فهرست 19 بازیکن، از 28 نفر، برای فاز اول اردوی تمرینی که قرار است از 26 اردیبهشت‌ماه در تهران آغاز شود. این 19 بازیکن می‌بایست روز دوشنبه قبل از ساعت یک بعدازظهر با در دست داشتن گذرنامه در هتل آزادی تهران حضور یابند و خود را به کادر فنی معرفی کنند. اسامی بازیکنان به این شرح است:

حسین ماهینی، شهاب گردان، پیام صادقیان و محمد قاضی (ذوب آهن)، محسن فروزان، احسان حاج صافی، قاسم حدادی‌فر و محمد ابراهیمی (تراکتورسازی)، شجاع خلیل‌زاده، قاسم دهنوی و احمد حسن‌زاده (مس کرمان)، ابراهیم کریمی‌ (راه آهن شهرری)، رضا حقیقی‌ (فجرسپاسی شیراز)، کریم انصاریفرد (سایپا)، علیرضا حقیقی‌ (روبین کازان روسیه)، محمدرضا خلعتبری (الوصل)، پژمان نوری (الامارات امارات)، هادی عقیلی (العربی قطر) و جواد نکونام(اوساسونا)

2- اسامی هشت بازیکن دیگر که در تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند (استقلال، پرسپولیس و سپاهان) در تاریخ 27 اردیبهشت، پس از اتمام آخرین بازی مرحله گروهی، اعلام می‌‎شود. این بازیکنان می‌بایست پنجشنبه 28 اردیبهشت در محل اردوی تیم ملی‌ در هتل آزادی حضور یابند.

3- فهرست نهایی 24 نفر، برای سفر به استانبول؛ بعد از بازی برنامه‌ریزی شده دوستانه، در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد. این نفرات در فاز دوم اردوی تمرینی، که در ترکیه انجام می‌شود شرکت خواهند کرد. تیم ملی‌ در روز اول خردادماه به مقصد ترکیه حرکت خواهد کرد.

4- در پایان اردوی ترکیه، تیم ملی ایران در روز 12 خردادماه، برای انجام بازی اول مرحله نهایی دوره مقدماتی جام جهانی‌ در مقابل ازبکستان، استانبول را به مقصد تاشکند ترک خواهد کرد.

5- بلافاصله پس از انجام بازی روز 14 خردادماه مقابل ازبکستان، تیم ملی‌ با یک پرواز چارتر به تهران بازمی‌گردد و به ادامه تمرینات برای بازی مقابل قطر می‌پردازد.