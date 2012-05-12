ثبت سه هزار هکتار از اراضی ملی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آوایی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که در مجتمع امام خمینی (ره) دادگستری استان تهران برگزار شد گفت: فقط دو درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سازمان ثبت به ثبت نرسیده که این میزان هم تا پایان امسال ثبت خواهد شد.

بر اساس این گزارش، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، صبح امروز - شنبه - با حضور عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه از مرتضی تورک سرپرست ناحیه 3 دادسرای تهران و سید صادق سعادتیان مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با اهدای لوح تقدیر، تجلیل و قدردانی شد.



