به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی از پیشرفت 20 درصدی عملیات احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت خبر داد و اظهار داشت: عملیات ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت که از دی ماه سال 90 آغاز شده است.

وی افزود: احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت با هشت میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات عمرانی در حال ساخت است و در سال جاری وارد مدار بهره برداری خواهد شد.

مدیر دفتر اجرای طرح های فاضلاب در استان یزد عنوان کرد: مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر تفت به روش وتلند هیبرید است که با ظرفیت هزار و 100 متر مکعب در شبانه روز در دست اجراست.

حسینی گفت: این تصفیه خانه برای زیر پوشش قرار دادن شبکه فاضلاب مناطق گرمسیر، تله مختار، باغ مورتین و مسکن مهر احداث خواهد شد.

وی افزود: از سال 1385 تاکنون 37 هزار و 700 متر لوله گذاری فرعی، اصلی و خط انتقال در این شهر با صرف هزینه ای بالغ بر 42 میلیارد ریال اجرا شده است که در صورت تخصیص و تامین اعتبارات لازم این شرکت اجرای بقیه شبکه فاضلاب شهر تفت و اجرای تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال را در برنامه دارد.