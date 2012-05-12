دانشنامه حضرت زهرا(س) به روز رسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پایگاه حوزه نت در مراسم به روز رسانی دانشنامه حضرت زهرا(س) اظهار داشت: این دانشنامه با افزایش ۲۲۰ مطلب به روز رسانی شده است و تحقیق و پژوهش را برای محققان آسانتر میکند.
حجت الاسلام احمد اکبری اظهار کرد: در دانشنامه حضرت فاطمه زهرا (س) کلیه اطلاعات با طبقهبندی ۸۸۳ مطلب در قالب ۵۰ نمایه، شامل ۱۹ نمایه اصلی و ۳۱ نمایه فرعی برای مشاهده و استفاده کاربران ارائه شده است.
وی ولادت فاطمه (س)، حضرت فاطمه (س) در دوران رسالت، حضرت بعد از رحلت پدر، شهادت و دفن حضرت زهرا (س)، زیارت ام ابیها (س)، صفات آسمانی صدیقه کبری (س) و سیره و آموزههای رفتاری حضرت زهرا (س) را از جمله نمایههای اصلی این دانشنامه برشمرد.
اکبری کوثر پیامبر (ص) در آئینه شعر و ادب، پرسش و پاسخ درباره حضرت زهرا (س)، کتاب، کتابشناسی، مقالهشناسی و نرمافزارهای فاطمی همچنین پایاننامههای فاطمی، ویژهنامههای امالائمه (س) در مجلات را از دیگر نمایههای اصلی دانشنامه حضرت زهرا (س) عنوان کرد.
اداره آستان امامزاده موسی مبرقع (ع) توسط هیئت امنا
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم گفت: آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع (ع)، از شب میلاد حضرت زهرا (س) به بعد توسط هیئت امنا اداره میشود.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای اداره کل اوقاف و امور خیریه و استان قم در آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع (ع)، عنوان کرد: بیان احکام، ابلاغ احکام هیئت امنای امامزاده موسی مبرقع (ع)، سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع) از دیگر بخشهای این مراسم بود.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم یادآور شد: براساس مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیریت تمامی امامزادگان باید در دست مردم و در قالب هیئت امنا باشد.
هنرمندان نیاز به راهنمایی عالمان دینی و حوزههای علمیه دارند
رئیس مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه بسیاری از هنرمندان درخواست درونمایههای دینی دارند گفت: این امر نیاز به راهنمایی و مساعدت عالمان دین و حوزههای دارد.
حجت الاسلام علی کمساری در ادامه به نقش بیبدیل هنر در تبلیغ دین اشاره کرد و افزود: بسیاری از هنرمندان کشور، متدین هستند و دغدغه دینی دارند اما به دلیل اینکه راهبری و هدایت درستی نمیشوند تولیدات مذهبی ندارند.
وی استفاده از زبان تأثیرگذار سینما برای ترویج و تبلیغ دین را امری ضروری دانست و افزود: برگزاری این جشنواره یک کار بیسابقه در حوزه علمیه است و امیدواریم تجربه موفق و ماندگاری برای کارهای بعدی باشد.
کمساری عنوان کرد: از آنجا که تجربه قبلی و درخوری در این زمینه در حوزه وجود ندارد برای برگزاری موفق آن، باید دقتهای اجرایی زیادی شود.
جایگاه روحانیت و حوزههای علوم دینی در زندگی فرهنگی ـ اجتماعی مردم، روحانیت و تبلیغ دین (شیوههای مدرن و سنتی تبلیغ دین)، شخصیت فردی و زندگی روحانیون، شخصیت اجتماعی روحانیون و نیازهای امروز جامعه، زی طلبگی، تبلیغ دین در سایهٔ رفتار و تهذیب نفس، از محورهای موضوعی این جشنواره است.
داوری فیلمهای مستند، داستانی و انیمیشن جشنواره اشراق به پایان رسید
دبیر اجرایی اولین جشنواره سراسری فیلم اشراق از پایان مرحله اول داوری و انتخاب فیلمهای مستند، داستانی و انیمیشن رسیده به دبیرخانه "اولین جشنواره فیلم اشراق" خبر داد.
محمد شکیبادل افزود: پس از چند روز بررسی و بازبینی فیلمها، از بین حدود ۳۰۰ فیلم مستند، فیلم داستانی و انیمیشن، حدود ۱۰۰ اثر انتخاب و به مرحله دوم جشنواره راه یافتند.
وی از آقایان مراد نظری طایی، مهدی بنکدار، ابراهیم سلیمانی، سید رائد امیری تهرانی و محمد شکیبادل به عنوان اعضای هیأت انتخاب فیلم و انیمیشن این جشنواره نام برد.
شکیبادل همچنین با بیان اینکه گروهی سه نفر نیز مسئول انتخاب فیلنامه منتخب بودند افزود: محمدباقر انصاری، رحیمی فرد و داودآبادی اعضای هیأت انتخاب فیلمنامهها هستند که بررسی حدود ۱۷۰ فیلمنامه ارسال شده به دبیرخانه جشنواره فیلم اشراق را بر عهده دارند.
روحانیت باید وارد سینما شود
عضو شورای سیاستگذاری "اولین جشنواره فیلم اشراق" گفت: سینماگران و روحانیت هر دو جزیی از جامعه هستند و در این چند سال اخیر، ضرورت انجام کار مشترک بین این دوقشر احساس شده و این احساس ضرورت بشارت آثار موجه، هنری و متقنی را میدهد.
مهدی بنکدار هدف از برگزاری این جشنواره را ساماندهی و همچنین ایجاد زمینه و بستری برای رسیدن به حقیقت نقش روحانیت در جامعه و بیان نکتههای مغفول مانده از این قشر است.
وی افزود: این جشنواره همچنین به دنبال حرکت به سمت نگاهی صحیح، درست، واقع بینانه و حقیقی به روحانیت و جایگاه و نقش آنها در جامعه است.
بنکدار با اشاره به اینکه با ظهور انقلاب اسلامی موضع گیری نسبت به سینما در کشور متحول شد اظهار کرد: البته پس از انقلاب، همچنان تا مدتی روحانیت هنوز نسبت به این مقوله موضع احتیاط آمیز داشت و با شک و تردید به آن نگاه میکرد اما تحول تکنولوژیک و فراگیر شدن سینما و پس از آن ماهواره و پدیده اینترنت و تسهیل ارتباطات در سطح جهان و ایران باعث شد در سالهای اخیر بدنه و همه اقشار حوزه به ضرورت ورود حوزویان به این مقوله برسند.
این کارشناس مسائل هنری ادامه داد: سینماگران و روحانیت هر دو جزیی از جامعه هستند و در این چند سال اخیر، ضرورت انجام کار مشترک بین این دو قشر احساس شده و این احساس ضرورت و احساس طرفینی، بشارت آثار موجه، هنری و متقنی را میدهد.
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