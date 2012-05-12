نایب قهرمانی تراکتور را تبریک می گویم/ ثبت بهترین نتیجه تاریخ فوتبال تبریز

رسول خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موفقیت تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ یازدهم، اظهار داشت: من بازی تیم تراکتورسازی برابر ملوان را دیدم و از پیروزی تیم شهرم در این بازی خوشحال شدم و اگرچه این تیم دستش از جام دور ماند اما کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر بهترین نتیجه تاریخ فوتبال تبریز بود که آقای قلعه نویی آن را به ثبت رساند.

وی ادامه داد: به عنوان یک تبریزی از کسب این مقام با ارزش بسیار خوشحال شدم و جا دارد که این موفقیت را به همه فوتبالدوستان و هواداران تیم تراکتورسازی، سردار پورجمشیدیان رئیس هیئت مدیره باشگاه، بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم تبریک بگویم.

خطیبی با بیان اینکه حمایت های اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتورسازی نقشی مهم در موفقیت تیم فوتبال این باشگاه داشت، گفت: در کنار حمایتهای بی نظیر هواداران پرشور و فهیم تیم تراکتورسازی و همچنین تلاش بازیکنان و کادر فنی و سرپرستی این تیم که واقعا جای تقدیر دارد، مدیریت و اعضای هیئت مدیره باشگاه بویژه سردار پورجمشیدیان حمایتهای خاصی از تیم محبوب تراکتورسازی داشتند و باید بگویم که این حمایتها نقش مهمی در موفقیت این تیم ایفا کرد.

وی با اشاره به اینکه دوست داشتم تیم تراکتورسازی قهرمان لیگ یازدهم شود، تصریح کرد: من در طول دوران بازیگری ام در هر سه تیم مدعی امسال یعنی تراکتورسازی، سپاهان و استقلال بازی کرده ام اما قلبا دوست داشتم که تراکتورسازی قهرمان شود اما همین نایب قهرمانی نه تنها به من بلکه حتما به همه فوتبالدوستان تبریزی چسبید چراکه این بهترین نتیجه ای است که فوتبال تبریز تا کنون به خود دیده است.

سرمربی ماشین سازان در این خصوص افزود: در کنار این نایب قهرمانی، تیم تراکتورسازی به لیگ قهرمانان آسیا نیز صعود کرد که این مورد ارزش کار آقای قلعه نویی را بیشتر نشان می دهد.

خطیبی در خصوص سئوالی مبنی بر چگونگی وضعیت وی در تیم ماشین سازی، عنوان کرد: من هم اکنون از چهار تیم لیگ یکی پیشنهاد جدی دارم اما اولویت من باشگاه ماشین سازی است و این را هم بگویم که این هفته تصمیمم را می گیرم چون من می خواهم همچون سال گذشته، کارم را در تیمم زود آغاز کنم و فرصت آماده سازی بازیکنانم را برای فصل آنده داشته باشم.

رسول خطیبی هم اکنون به عنوان جوان ترین و موفق ترین مربی بومی فوتبال تبریز فعالیت می کند. وی تیم ماشین سازی را در فصل گذشته لیگ یک به تیمی مقتدر تبدیل کرده بود و اگر اتفاقات غیر قابل پیش بینی آخر فصل رخ نمی داد، اکنون ماشین سازی در کنار تراکتورسازی در لیگ برتر قرار داشت.