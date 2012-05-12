اسلام جنبه مدیریت زن را ستوده است/زنان از ارکان اساسی جوامع بشری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی ظهر روز شنبه در جشن بزرگ کوثر میامی در محل مسجد جامع این شهر، ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: قرآن کریم در تمام مسائل خصوصا مسائل زیربنایی صحبت کرده و هیچ کس نتوانسته خدشه ای در قرآن وارد سازد.

وی ضمن تشریح و تفسیر آیاتی از قرآن پیرامون حقوق زنان در جامعه، تصریح کرد: قرآن عنصر جنسیت را در حقیقت انسانى دخیل نمی ‏داند و بسیارى از خطاب‏هاى قرآنى متوجه حقیقت انسانی هستند.

موسوی گفت: زن مایه آرامش است و بهترین زندگی آن است که آمیخته به صفا و صمیمیت باشد و در مقابل بدترین زندگی آن است که آمیخته به خشونت و دعوا بین زن و شوهر باشد.

امام جمعه میامی افزود: تربیت مادر، فرزندان را به جایی می رساند که از یک مادر امام خمینی(ره) به دنیا می آید و از مادر دیگری صدام به دنیا می آید و این تفاوت دو تربیت در خانواده و دامان مادر است.

استاد علوم قضایی دانشگاه تهران تاکید کرد: خداوند می فرماید در بین شما (زن و شوهر) دوستی بر قرار کردیم و محبت و مهربانی را در دلهایتان جاری ساختیم.

استاد مدرسه علوی تهران ضمن تاکید بر اینکه مدیریت زن بسیار بهتر از مردان است، یادآور شد: اسلام جنبه مدیریتی زن را ستوده است چرا که اگر خانه را به یک کشور تشبیه کنیم به مدیریت بسیار بالای زن پی می بریم.

امام جمعه میامی گفت: آن خانمی مدیر و مدبر است که صفا و صمیمیت را در خانه ایجاد کند و فرزندان شایسته ای را تحویل جامعه بدهد.



موسوی اظهار داشت: ننگ و عار نیست اگر به زنان جمله "دوستت دارم" را بیان کنیم و این یکی از اخلاق خوب پیامبران بوده است و پیروان واقعی پیامبران باید این گونه باشند.

امام جمعه میامی گفت: زنان از ارکان اساسی جوامع بشری اند و عالی ترین نقش سازنده را با عناوین همسر و مادر داراو بدین خاطر است که اگر بانوان در جامعه ای سالم و با کمال و عفت پیشه باشند، ‌آن جامعه در کمال سلامت اخلاقی و سعادت انسانی خواهد بود.

وی در پایان افزود: متاسفانه در برخی جوامع زن را عنصر زیادی می دانند و این خیلی بی انصافی است.