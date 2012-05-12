فصل بعد شایستگی هایم را نشان می دهم/ اولویت اولم ماشین سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جانفشان بعد از ظهر امروز شنبه با اعلام مطلب فوق به خبرنگاران افزود: تیم ما در فصلی که گذشت، یکی از شایسته ترین تیمها بود و با توجه به اینکه رسول خطیبی به عنوان یک مربی جوان و با دانش در راس کادر فنی حضور داشت، موفق شدیم بترین نتایج را کسب کنیم.

وی ادامه داد: اما با این وجود اتفاقاتی که در آخر فصل رخ داد و حاشیه سازی هایی که برخی تیمها انجام دادند، سبب شد تا تیم ما در عین شایستگی از صعود به لیگ برتر بازبماند.

جانفشان اظهار داشت: البته ما هنوز امیدواریم که به حق خودمان برسیم و در این خصوص آقای دبیری مدیرعامل باشگاه همچنان تلاش می کند تا نتیجه تخلفی که تیم تربیت یزد در استفاده از بازیکن سرباز داشت، مشخص شود.

این دروازه بان جوان که علیرغم حضور در تیم بزرگسالان ماشین سازی، از دروازه تیم امید این باشگاه نیز حراست می کرد، گفت: من در مجموع فصل خوبی را به همراه تیمهای بزرگسالان و جوانان ماشین سازی پشت سر گذاشتم و اکنون امیدوارم در فصل بعد موفقیتهایم بیشتر از قبل شود.

وی افزود: هم اکنون یکی، دو پیشنهاد از تیمهای دیگر دارم اما دوست دارم در تبریز و در ماشین سازی بمانم و در فصل بعد بتوانم شایستگی هایم را بیشتر نشان دهم.

مجتبی جانفشان دو فصل پیش یکی از سه دروازه بان تیم تراکتورسازی تبریز و به عنوان سهمیه امید این تیم در لیگ برتر فوتبال کشور حضور داشت.