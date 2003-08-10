اطلاع رساني در مواقع حوادث و سوانح بايد تقويت شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر سيد مهران نوربخش روز يكشنبه در حاشيه نخستين اجلاس مسئولان روابط عمومي هاي جمعيت هلال احمر در سراسر كشور در جمع خبرنگاران افزود:" در سال نهضت خدمت رساني جمعيت هلال احمر به عنوان سازماني خدمات رسان به مردم و يك موسسه عام المنفعه بايد در سطح اطلاع رساني به عموم نيز اصلاحاتي در ساختار خود انجام دهد."

وي با مثبت ارزيابي كردن اولين تجربه اين اجلاس گفت:" در اين نشست ضمن دعوت از كارشناسان اهل فن سعي داريم به بررسي شيوه هاي اطلاع رساني به مردم و راهكارهاي ارتقاء سطح كيفي اين مراكز بپردازيم."

دكتر نوربخش با اشاره به برگزاري كارگاه هاي آموزش جهت بازآموزي نيروها در كسب خبر، ارسال خبر به سايت اينترنتي و ارائه راهكارهايي براي انتقال اخبار در مواقع حوادث وسوانح و ايجاد تيم هاي تحقيقاتي و پوشش خبري ادامه داد:" حدود 90 درصد از مسئولان روابط عمومي جمعيت هلال احمر داراي تحصيلات دانشگاهي هستند و اميد است كه پس از پايان اين اجلاس سطح اطلاع رساني در جمعيت هلال احمر از 40 درصد به 90 درصد ارتقاء يابد."

گفتني است نخستين گردهمايي مسئولان روابط عمومي جمعيت هلال احمر سراسر كشور در جمعيت هلال احمر شهر ري با حضور دبير كل جمعيت هلال احمر و نايب رييس انجمن روابط عمومي ايران برگزار شد.

