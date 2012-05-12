تحقق صد درصدی مصوبات سفر دولت در دامپزشکی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عامری ظهر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل اداره کل دامپزشکی سمنان با اعلام اینکه صدرصد مصوبات سفر دولت مهر در بخش دامپزشکی این استان محقق شده است، افزود: دامپزشکی استان در دور اول سفر ریاست جمهوری به استان دارای یک مصوبه ساخت و تجهیز ساختمان آزمایشگاه مرکزی، بالغ بر 2100 میلیون ریال هزینه ساختمانی از محل اعتبارات استانی بود که آماده بهره برداری است.

وی تصریح کرد: در سفر اول دولت به استان سمنان همچنین مبلغ 2500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی در قالب خرید تجهیزات آزمایشگاهی مصبه داشتیم که در حال حاظر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

عامری همچنین در دور دوم سفر نیز مصوبه خرید 3 دستگاه کانکس و 4 دستگاه خودروی کمک دار بوده که از اعتبارات ملی خریداری و در اختیار شهرستانهای استان قرار گرفته است.

مدیر کل دامپزشکی استان سمنان در پایان تصریح کرد: تمامی مصوبات دولت بصورت صد در صد در اداره کل دامپزشکی استان سمنان تحقق یافته است.