آموزش وبلاگ نویسی به اعضاء باشگاه فرهنگی جوان مهدیشهر

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی برای اعضاء باشگاه فرهنگی جوان مهدیشهر، اظهار داشت: یک دوره آموزشی آشنایی با اینترنت، وبلاگ نویسی و ایمیل ویژه دانش آموزان عضو طرح باشگاه فرهنگی جوان این شهرستان برگزار می شود.

وی بهره مندی از فضای مجازی، بکارگیری ابزار روز ارتباطی، امکان ارتباط همگانی همیشگی و همه جایی، دسترسی آسان، ورود فعال اعضاء در عرصه جنگ نرم و آشنا کردن دانش آموزان ممتاز با محیط مجازی را از مهمترین اهداف برگزاری این دوره ها عنوان کرد.

زاهدی اظهار داشت: همه انسان ها باید در فراگیری علوم معارف سعی و تلاش کرده و جوانان نیز در این راه استعدادهای خود را شکوفا سازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر گفت: یک جوان ایرانی باید در وجدان خود احساس کند که نسبت به آینده کشور مسئولیت دارد زیرا همین احساس بود که در دوران دفاع مقدس، اکثر جوان های متعهد را به میدان جنگ کشاند.

به گزارش مهر: کلاس های وبلاگ نویسی ویژه اعضای باشگاه فرهنگی جوان مهدیشهر پنج شنبه و جمعه این هفته در مرکز فنی و حرفه ای خواهران این شهر در دوشیفت جهت دختران و پسران برگزار می شود.