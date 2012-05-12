نفرات برتر مسابقات کتبی قرآن کریم در سمنان تجلیل شدند

سید حسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی مراسمی از نفرات برتر مسابقات قرآن کریم در پنج رشته روخوانی، مفاهیم سطح یک و دو، تجوید سطح یک و تفسیر سوه ابراهیم در این شهر تجلیل شد.

مسابقات کتبی قرآن کریم همزمان با سراسر کشور اول اردیبهشت ماه سال جاری در ده رشته کتبی ویژه گروه سنی بالای 16 سال در استان سمنان برگزار شد.

وی تصریح کرد: روخوانی، تجوید سطح یک و دو، مفاهیم سطح یک و دو و سه و چهار، تفسیر جزء 19 و تفسیره سوره ابراهیم(ع) از جمله این رشته ها بود.

وی تصریح کرد: از مجموع 1322 نفر شرکت کننده در شهرستان های استان در پنج رشته روخوانی، تجوید سطح یک، مفاهیم سطح یک و دو و تفسیر سوره ابراهیم ده نفر در سمنان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

طباطبایی اظهار داشت: در رشته روخوانی لیلا فامیلی و سمیه صفری برگزیده شدند.

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان افزود: در رشته مفاهیم سطح یک، معصومه ابراهیم پور و زهرا صندوق دار و در سطح دو نیز فاطمه صندوق دار و ساره امیر جان برتر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در رشته تجوید سطح یک نیز فاطمه ادهم از سرخه و زهرا دفایی فولادی و دررشته تفسیر سوه ابراهیم سمیه سادات طباطبایی و سید هاشم میرزایی مقامات نخست را از آن خود کردند.

به گزارش مهر: مراسم تجلیل از نفرات برتر مسابقات کتبی قرآن کریم پیش از ظهر روز شنبه در محل اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان برگزار شد.