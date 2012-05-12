کتاب "یاد باد آن روزگاران" رونمایی شد/ خاطره ولایتی از ساخت کتابخانه ملک

به گزارش خبرنگار مهر مراسم رونمایی از کتاب "یاد باد آن روزگاران" با حضور علی اکبر ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری عصر روز شنبه 23 اردیبهشت در کتابخانه ملی ملک تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید مجتبی حسینی رئیس کتابخانه ملی ملک در سخنانی به معرفی این کتاب پرداخت و اظهار داشت: این کتاب به معرفی مجموعه ای از آثار دوره اسلامی شامل خوشنویسی، نگارگری و نقاشی می پردازد که با همکاری انتشارات یساولی و با مقدمه ای از آیدین آغداشلو منتشر شده است.

به گفته حسینی اثار معرفی شده در این کتاب همگی جزو گنجینه شخصی دختر بزرگ مرحوم ملک وارث کتابخانه و موزه ملی ملک است که به این کتابخانه و موزه اهدا شده است.

در ادامه مراسم علی اکبر ولایتی در سخنانی با اشاره به اهمیت کتابخوانی و کتابخانه سازی در دوران قدرت مسلمانان بر بخش های وسیعی از جهان گفت: خواجه نصیرالدین طوسی نخستین شخصیتی بود که یک شهرک دانشگاهی را برای تربیت دانشجویان بنا نهاد.

ولایتی ادامه داد: خواجه در طوفان حمله مغول به ایران رصدخانه مراغه با 200 هزار نخسه خطی را حفظ کرد و زمانی که به الموت پناه برده بود تنها خواسته اش از حاکم آنجا حفظ آن نسخ خطی بود.

به گفته ولایتی میزان اهمیت مسلمانان به کتاب و کتابخوانی تا اندازه ای بودکه کتابخانه بزرگ آندلس در اسپانیا پیش از حضور مسلمانان تنها هزار مجلد کتاب را در خود داشت اما پس از آنکه مسلمانان از اسپانیا عقب نشینی کردند این کتابخانه دارای بیش از یک میلیون نسخه کتاب شده بود.

ولایتی ادامه اد: اهمیت کتابخوانی در جهان اسلام به اندازه ای بود که در بغداد قدیم برخی از واقفان مکان هایی را مشخص کرده بودند که در آن خیرین کاغذ را وقف محصلین رشته های مختلف می کردند و به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می دادند.

وی در ادامه با اشاره به کتابخانه و موزه ملی ملک گفت: بر اساس اطلاع من این مجموعه شامل 19 هزار جلد کتب خطی و یکصد هزار جلد کتب چاپ سنگی است و امروز مجموعه جدیدی از سوی فرزند ایشان به این کتابخانه اهدا شده است. در واقع همه علمای اسلامی که از این آثار برای تحصیل خود استفاده کرده اند مدیون چنین فعالیت هایی هستند و در کنار آن باید از آستان قدس رضوی نیز که در انتقال این کتابخانه به این مکان نقش داشت سپاسگزار بود.

ولایتی در ادامه به ذکر خاطره ای درباره ساخت بنای جدید کتابخانه ملی ملک پرداخت و گفت: ملک این زمین در دوران حکومت پهلوی مورد دعاوی اردشیر زاهدی و عبدالعظیم ولیان بود و در نهایت نیز زاهدی توانست این ملک را تصاحب کند و از آن به عنوان زمین اختصاصی برای فرود بالگرد شخصی خود که او را از کاخ نیاوران به این مکان منتقل می کرد استفاده کند.

وی ادامه داد: زمانی که من به عنوان وزیر امورخارجه مشغول به فعالیت شدم آیت الله واعظ طبسی در دیداری با من عنوان داشتند که بر اساس مدارک موجود این مکان وقف آستان قدس رضوی شده است که من نیز به ایشان گفتم در صورت صحت مدارک شما و رای دادگاه مبنی بر آن زمین را واگذار خواهیم کرد که این اتفاق رخ داد و این مرکز ساخته شد.

ولایتی همچنین تصریح کرد: کتابخانه و موزه ملی ملک از حیث ساخت یکی از مجموعه های نمونه در کشور به شمار می رود و قرار گرفتن آن در مرکز تهران و در میان ساختمان قدیم اداره پست ، بانک سپه، شهربانی و وزارت امورخارجه آن را به نوعی مبدل به شناسنامه تاریخی شهر تهران کرده است.

در این مراسم همچنین نمایشگاهی از عکس های تازه پیدا شده کمال الملک از مدرسه صنایع مستظرفه افتتاح شد.