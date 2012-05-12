  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۲۱

با حکم فرهاد دانشجو/

رئیس جدید منطقه 9 دانشگاه آزاد تغییر کرد/ عباسپور از دانشگاه آزاد رفت

رئیس جدید منطقه 9 دانشگاه آزاد تغییر کرد/ عباسپور از دانشگاه آزاد رفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی رئیس جدید منطقه 9 دانشگاه آزاد را معرفی کرد و عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه فروسی مشهد جایگزین علی عباسپور تهرانی فرد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آیت الله معصومی مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد، محمد صادق مهدوی معاون هماهنگی دانشگاه و رؤسای واحدهای منطقه در یکصد و هفتمین نشست منطقه 9 دانشگاه‌ آزاداسلامی در واحد تربت جام برگزار شد.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد ضمن تقدیر از خدمات و فعالیتهای علی عباسپور تهرانی فرد از وی به عنوان یکی از چهره‌های فعال در عرصه فعالیتهای دانشگاهی یاد کرد و با قرائت لوح تقدیر ریاست دانشگاه‌آزاد اسلامی از وی قدردانی کرد.

در این جلسه، اصغریان رئیس جدید منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی نیز حضور بیشتر و مستمر در منطقه برای پیگیری امور، توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقای کیفیت آموزشی، تشکیل اتاق فکر فرهنگی در منطقه با حضور نخبگان و چهره‌های فعال در حوزه فرهنگی، راهکارهای مطلوب برای پیاده سازی ارزشهای اسلامی و غیره را از برنامه‌ها و سیاست‌های کلی خویش برشمرد .

علی عباسپور تهرانی فرد پیش از این 15 سال ریاست منطقه 9 دانشگاه آزاد را برعهده داشت. رجب اصغریان قنادیزدی عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه فروسی مشهد است.

کد مطلب 1600415

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