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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۲۴

اکبری اعلام کرد:

گلستان رتبه اول مشارکت در انتخابات هلال احمر/ 55 هزار نفر مشارکت کردند

گلستان رتبه اول مشارکت در انتخابات هلال احمر/ 55 هزار نفر مشارکت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از کسب رتبه اول این استان از نظر مشارکت در انتخابات مجامع هلال احمر کشور خبر داد.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 55 هزار نفر از مجمومع 70 هزار واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجامع هلال احمر در استان شرکت کردند.

وی اظهار داشت: در 10 شهرستان استان جمعیت هلال احمر فعال است که در مجموع 40 نفر در انتخابات مجامع هلال احمر حائز اکثریت آرا شدند.

اکبری گفت: انتخابات مجامع هلال احمر روز جمعه همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: جمعیت هلال احمر استان گلستان آمادگی کامل برای هر نوع حادثه را از جهات مختلف نیروی انسانی متخصص و اقلام دارویی و پزشکی دارد.

کد مطلب 1600417

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