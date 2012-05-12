گلستان رتبه اول مشارکت در انتخابات هلال احمر/ 55 هزار نفر مشارکت کردند

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 55 هزار نفر از مجمومع 70 هزار واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجامع هلال احمر در استان شرکت کردند.
وی اظهار داشت: در 10 شهرستان استان جمعیت هلال احمر فعال است که در مجموع 40 نفر در انتخابات مجامع هلال احمر حائز اکثریت آرا شدند.
اکبری گفت: انتخابات مجامع هلال احمر روز جمعه همزمان با سراسر کشور در استان برگزار شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: جمعیت هلال احمر استان گلستان آمادگی کامل برای هر نوع حادثه را از جهات مختلف نیروی انسانی متخصص و اقلام دارویی و پزشکی دارد.
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