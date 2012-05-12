  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

موسوی:

زنان جامعه اسلامی نسلی مهدوی را تربیت می کنند

زنان جامعه اسلامی نسلی مهدوی را تربیت می کنند

میامی-خبرگزاری مهر: پژوهشگر مسائل دینی در میامی گفت: زنان جامعه اسلامی چنان فعال و پویا عمل می نمایند که هم ایمان خویش را با صلابت حفظ می کنند و هم نسلی مهدوی را تربیت می کنند.

سیده انسیه سادات موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در طول تاریخ زندگی بشر تا قبل از ظهور اسلام، زن تاریخی غم بار دارد، افزود: در تاریخ بشر، جمعی زن را آنچنان پست و خفیف به حساب آورده اند که در ردیف حشرات الارض کشتن و نابودیش را لازم دانسته اند و گاهی هم او را موجودی مقدس و قبله گاه آمال و آرزوها پیشاپیش به سجده افتاده اند.

وی گفت: زنان زمانی به شکل کالایی تجارتی در بازارهای معروف در معرض فروش قرار می گرفتند و گاهی از تمام حقوق اجتماعی و حیاتی محروم می شدند و روزی هم برای بیرون نیامدن از خانه پایش را می شکستند و لقب خفت بار "پاشکسته" را به او می دادند.

این پژوهشکر مسائل دینی افزود: یک روز برای اینکه به دنیا بفهمانند که این بشر پا دارد بر بال هواپیما نشاندنش و در صفحه فیلمها و روی سن ها سوارش کردند تا به اصطلاح عقب ماندگی گذشته اش را جبران کنند.

موسوی گفت: زمانی زن را شیطان دانسته و می گفتند زن به بهشت نمی رود و به قرب الهی نزدیک نمی شود در حالی که قرآن کریم خط  بُطلانی بر این افکار زهر آلود می کشد.

موسوی افزود: درقرآن کریم آمده است، پاداش و قرب الهی هیچ ربطی به جنسیت ندارد و به ایمان و عمل مربوط است.

وی همچنین تصریح کرد: این ها نمونه هایی متفاوت از دیدگاه های متفاوت بر روی زن بود ولی دیدگاه قرآن کریم چیزی فراتر و بارزتر از این نگاه ها است.

این پژوهشکر حوزه گفت: قرآن کریم درباره مقام حضرت مریم می فرماید "او در محراب با ملائکه صحبت می کرد و از غیب برای او روزی می رسید" و آن قدر از نظر مقامات معنوی بالا بود که پیامبر(ص) زمانش زکریا  را درحیرت فرو برده بود.

موسوی اظهار داشت: آن قدر مقام زن د رعصری که به عصر جهالت معروف است بالا می رود که سوره ای در وصف زنان برجسته آن زمان یعنی فاطمه (س) نازل می شود.

وی در پایان گفت: زن دسته گلی است که در دامن دشت هستی آفریده شده و به مردان توصیه می شود که با برخورد نا آگاهانه، شادابی آن را به پژمردگی نکشانند.

کد مطلب 1600419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها