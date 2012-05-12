به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی میرصالحی ظهر شنبه در دومین جشنواره فروش فرش دستباف استان زنجان افزود: بحث مالکیت فکری و ثبت ملی و جهانی کالاها مدت‌ها است که مطرح شده و به طور کلی در این زمینه نتوانسته‌ به نتایج خوبی برسد که در بخش ثبت علائم تجاری، تجار و تولیدکنندگان کشور هر کالایی که تولید می‌کنند و ارائه می‌دهند باید دارای یک علامت ثبت باشد که این مهم به تاجر و تولیدکننده کمک می‌کند که وقتی کالا وارد بازار می‌شود، خود و کالا را معرفی کند.

وی ادامه داد: این امکان در بازار جهانی وجود ندارد که کالاها بدون نام و نشان خریداری شود.

میرصالحی افزود: برای همه کالاها مخصوصاً فرش دستباف ثبت علائم تجاری ضروری است که باید تولیدکنندگان فرش حتماً نسبت به ثبت علائم تجاری اقدام کنند.

مدیر مالکیت‌های معنوی ثبت عناوین مرکز ملی فرش ایران، افزود: بعد از ثبت جهانی فرش دستباف ایرانی، سایر کالاها به مرحله ثبت جهانی خواهند رسید و هنوز فرش هیچ کشوری نتوانسته است جایگزین فرش ایرانی شود.

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: 66 هزار بافنده فرش در استان زنجان فعال هستند.

حمید صدری افزود: 4100 نفر به تأمین اجتماعی معرفی و بیمه کامل شده‌اند و نیز 8 فقره مجوز کارگاهی فرش صادر شده است که توسعه کارگاه‎های فرش در استان باعث اشتغالزایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته در خصوص فعالیت مشاغل خانگی 66 هزار و 678 فقره مجوز صادر شده است، یادآور شد: 7050 نفر نیز موفق به اخذ مدرک مهارت قالیبافی با همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای شده‌اند.

صدری تأکید کرد: کارشناسان فرش در کمرگ استان زنجان مستقر هستند و تاجران جهت صدور فرش خود نیازی به پیگیری صدور این محصول در خارج از استان را ندارند، بلکه این مهم در استان نیز انجام می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ، ادامه داد: میزان فروش فرش از فروشگاه‌های استان طی یک ماه از 22 بهمن تا 22 اسفند سال گذشته بالغ بر 8 میلیارد و 600 میلیون ریال و تولید فرش دستباف نیز 350 هزار مترمربع بوده است که این رقم بسیار خوبی است تا بتوانیم زمینه را در جهت تولید و فروش فرش در استان و کشور مهیا کنیم.

صدری، با اشاره به بیماری‌های جسمی که فرش‌بافان دچار آن می‌شوند، اظهار کرد: افت بینایی، از کارافتادگی سلول‌های نوک انگشتان و سل، از جمله ناراحتی‌‍‌های جسمی است که برخی از فرش‌بافان دچار آن می‌شوند.

وی تأکید کرد: سیاست دولت، صادرات فرش است تا مشکل ارز کشور از این طریق حل شود و فرش یکی از کالاهای شاخص صادراتی غیرنفتی است که طی سال گذشته 23 میلیون دلار فرش از استان به خارج از کشور صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، یادآور شد: طی سال گذشته 7350 میلیون ریال تسهیلات به بافندگان فرش از محل اعتبارات مشاغل خانگی پرداخت شده است که به قالی‌بافان تک‌بافت تحت پوشش بهزیستی پرداخت شده است.