جهانگیری گزینه کارگزاران برای ریاست جمهوری نیست

مرتضی سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچ گزینه ای تا کنون در کارگزاران برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح نشده است، گفت: خبر انتخابات اسحاق جهانگیرزاده به عنوان گزینه کارگزاران برای انتخابات ریاست جمهوری شایعه ای بیش نیست.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تاکید کرد: همه گروهها و جریانات سیاسی برای انتخابات مهمی چون ریاست جمهوری برنامه خواهند داشت، لذا حزب کارگرازان نیز از این امر مستثنی نیست، اما هنوز هیچ فرد خاصی برای انتخابات مشخص نشده است.

وی همچنین در مورد محوریت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر تشکلی که بخواهد اصلاح طلبان را زیر یک چتر واحد جمع کند وجود ندارد و بسترسازی برای حضور این جریان در انتخابات نیز بیش از مطرح کردن گزینه برای ریاست جمهوری در اولویت است.