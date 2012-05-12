کاهش سه تنی مواد بازیافت در شهرداری منطقه 14 اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر کلاهدوزان ظهر شنبه در جشن شهروندی منطقه 14 شهرداری اصفهان با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های این منطقه در سال جاری اظهار داشت: احداث خیابان‌های 14 متری حاشیه شهرک یاس، گل رز و ادامه خیابان ابوریحان از مهم‌ترین پروژه‌های سال جاری است.

وی با بیان اینکه برخی از پروژه ها را مردم خود پیگیری می کنند، افزود: پیاده‌رو سازی و ساماندهی پیاده‌رو خیابان آیت الله غفاری در سال جاری را از جمله پروژه‌های مورد پیگیری مردم منطقه 14 است.

شهردار منطقه 14 شهرداری اصفهان تصریح کرد: یکی از اهداف این شهرداری را در سال 91 کاهش بازیافت است که در نظر داریم شش تن مواد بازیافتی را به حداقل دو تا سه تن بازیافت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه در این منطقه روزانه 60 تن زباله جمع‌آوری می‌شود، گفت: از 60 تن زباله روزانه اکنون 6.5 تن بازیافت در محله‌‌های منطقه 14 جمع‌آوری می‌شود.

کلاه دوزان تاکید کرد: با تفکیک زباله توسط شهروندان این منطقه 10 درصد کاهش جمع‌آوری زباله و جداسازی در ین منطقه به وجود می آید.

وی بیان داشت: 150 میلیون تومان صرفه‌جویی ریالی با کاهش جمع آوری زباله صورت می گیرد که می توان در عملیات عمرانی به کار گرفت.



