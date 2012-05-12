به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فدایی ظهر روز شنبه در کارگاه آموزش "مهارت های زندگی" که با حضور بانوان فرهیخته دامغان در چشمه علی این شهر برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه مدیرت خانواده مهمترین هنر یک زن است، افزود: تربیت دینی فراهم کردن زمینه برای به قطعیت رسیدن و شکوفا شدن استعدادهای انسانی در جهت مطلوب است.

وی با بیان اینکه دین مجموعه ای از اصول، قواعد و احکام و دستوراتی است که از سوی خداوند به انسان عطا شده، اظهار داشت: خانواده نهادی است که بر اساس ضوابط معقول و مشروع زوجین "زن و مرد" بنیان نهاده می شود و روش های الگویی، گفتاری و امر به معروف و نهی از منکر راهکارهای مناسب در تربیت هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه دامغان به اهمیت نقش زن در جامعه اشاره کرد و گفت: با وجود یک زن فهیم و مادر نمونه است که تربیت صحیح در خانواده معنا پیدا می کند.

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پایه دامغان یادآور شد: بانوان در هشت سال دفاع مقدس با حضور خود در عرصه های مختلف توانایی و شایستگی خود را نشان دادند و اکنون نیز باید در عرصه دینی و علمی همچون گذشته نقش ایفا کنند.

به گزارش مهر، کارگاه آموزشی"مهارت های زندگی" با همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در دامغان با هدف تغذیه فکری و زمینه سازی جهت هدایت و اثر بخشی بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی و ارتقای توانمندی این قشر مهم فرهنگی برگزار شد.

