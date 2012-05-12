به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه نوبت بعد از ظهر بررسی لایحه بودجه جزء9 بند 8 لایحه بودجه به تصویب رسید.

بر اساس این جزء به دولت اجازه داده شد با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و ذی ربط قانون اساسی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی،گردشگری ،خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادات زیادی را برای اصلاح این جزء ارائه دادند اما به علت مشارکت پایین نمایندگان در رای گیریها هیچیک از این پیشنهادات رای نیاورد.

محمد ابراهیم نکونام نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با اعلام تذکری نسبت به طولانی شدن روند بررسی این جزء در صحن علنی مجلس اعتراض کرد و گفت: این دو بند در ماده 220 برنامه پنجم توسعه نیز آمده است بنا بر این مباحثی که در این دو بند مطرح شد اضافه و وقت گیر است.

در ادامه احمد توکلی با اعلام تذکر دیگری اظهار داشت: ماده 220 برنامه پنجم توسعه نیز چنین بندی وجود دارد اما احکام این بند ها در برنامه توسعه مقید است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصل این کار باید با قراردادهای مصوب شورای اقتصاد انجام شود تصریح کرد: موارد احکامی که در این بند ذکر شده است کالا های ممتاز است که دولت باید از آنها سهم داشته باشند و نمی تواند به طور کامل واگذار شود.

وی باتاکید بر این که قیدهای قانون برنامه در این بند جلوی فساد را می گیرد تصریح کرد: این بند از بودجه به دلیل اینکه قیدهای برنامه پنجم برای واگذاریها را حذف کرده مخالف برنامه است و برای تصویب آن باید دو سوم نمایندگان به آن رای مثبت بدهند.

در پایان علی رغم مخالفتهای نماینذدگان این بند از بودجه نیز به تصویب رسید.