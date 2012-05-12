دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی باوزیر خارجه دولت قانونی فلسطین

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار دکتر جلیلی با اشاره به نزدیکی پیروزی مردم فلسطین، تاکید کرد: فلسطین متعلق به تمام جهان اسلام است و باید آزاد شود که به لطف خدا پیروزی نزدیک است.

وی افزود: امروزه اروپا و آمریکا برای پشتیبانی از رژیم صهیونیستی با چالش جدی از سوی مردم روبرو شده اند و حامیان غربی رژیم صهیونیستی پاسخی برای مردم خود ندارند.

سعید جلیلی رژیم صهیونیستی را ضعیف تر و منزوی تر از همیشه و فریادهای این رژیم را همانند ناله های فرد محتضر دانست.

شورای عالی امنیت ملی همچنین خاطرنشان کرد: مردم اروپا و آمریکا نه تنها حاضر نیستند هزینه حمایت از رژیم صهیونیستی را بپردازند بلکه امروزه دوری از رژیم صهیونیستی به یک شاخص برای جلب آراء در جهان غرب و عرب تبدیل شده است.

وی افزود: حامیان رژیم صهیونیستی نمی توانند مدعی دموکراسی ، صلح و حقوق بشر باشند.

در این دیدار همچنین محمد احمد عوض وزیر خارجه دولت قانونی فلسطین با ارائه گزارشی از روند بازسازی منطقه غزه تصریح کرد: آزادی فلسطین وعده قطعی الهی است و ما وظیفه داریم تا با ابتکارهای جدید و تلاش های پیگیر، در تحقق این وعده الهی تعجیل کنیم.

وی ضمن تقدیر از حمایتهای عملی جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم فلسطین، تاکید کرد: شرایط امروز غزه از جمله کمبود سوخت و برق، یک بحران انسانی است و کشورهایی که در قبال این موضوع سکوت می کنند در این جنایت حقوق بشری شریک هستند.