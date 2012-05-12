زمان افتتاح راه آهن اردبیل – میانه دو ساله شد/شاید وقتی دیگر...!

به گزارش خبرنگار مهر، بدین ترتیب طرح ملی راه آهن اردبیل – میانه به پارس آباد در شمال این استان که 15 سال پیش آغاز شده و هم اکنون در خصوص میزان پیشرفت آن تناقض گویی می شود، پس از دو سال افتتاح خواهد شد، که طی یک ماه با قول وزیر راه یک سال تفاوت دارد.

پروژه راه آهن میانه – اردبیل از سال 76 تاکنون یعنی طی 15 سال گذشته تنها 26 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، وزیر راه و شهرسازی در اظهارات قبلی خود معتقد است 74 درصد باقیمانده از این پروژه در یک سال آینده به اتمام می رسد.

البته احمد صادقی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرکل زیر ساختهای زیربنایی کشور طی اظهارات دیروز خود پیشرفت این پروژه را 46 درصد عنوان کرد و گفت: برای اجرای راه آهن اردبیل- میانه تا کنون 200 میلیارد تومان هزینه شده و برای تکمیل آن 500 میلیارد تومان دیگر مورد نیاز است.

در اواسط سال گذشته یکی از نمایندگان اردبیل در مجلس هشتم پیشرفت فیزیکی راه آهن اردبیل را 85 درصد اعلام کرد که توسط دو نماینده دیگر اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس این آمار ناشیانه به شدت انکار شد.

یکی از نمایندگان اردبیل در واکنش به خبر همکار خود پیشرفت 85 درصدی را دروغ محض دانست و پیشرفت واقعی این پروژه را 47 درصد اعلام کرد اما سومین نماینده اردبیل از پیشرفت 48 درصدی راه آهن خبر داد تا مردم برای شنیدن آمار دقیق و پیشرفت فیزیکی بزرگترین طرح ارتباطی استان حسرت به دل بمانند.

استاندار پیشین اردبیل نیز این آمارها را اشتباه دانست و پیشرفت راه آهن اردبیل را 39 درصد اعلام کرد، اما وزیر راه و شهرسازی در بازدید از این طرح پیشرفت فیزیکی این پروژه 180 کیلومتری را 26 درصد اعلام کرد تا مردم استان شاهد 26 درصدی پیشرفت فیزیکی راه آهن بعد از 15 سال از آغاز طرح باشند.

تناقض در تخصیص اعتبارات/سرچم چهاربانده می شود

این تناقض گویی ها در خصوص تخصیص اعتبار این طرح نیز مشهود است، چنانچه به گفته علی نیکزاد تاکنون 100 میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافته و دولت می خواهد با اختصاص پنج هزار میلیارد ریال دیگر به این پروژه تا پایان دولت دهم راه آهن اردبیل را تکمیل و به مردم استان تقدیم کند.

اما دیروز معاون وزیر راه و شهرسازی اعتبار اختصاص یافته را 200 میلیارد تومان عنوان کرد و بی شک احتمال اختصاص 100 میلیارد ریال اعتبار طی یک ماه برای این پروژه دور از ذهن است.

راه آهن میانه - اردبیل به عنوان مهمترین طرح استانی و از خواسته ها و اولویتهای شهروندان این استان در راستای توسعه راه های ارتباطی بویژه راه ریلی و خروج از بن بست از آغاز تاکنون با بی مهریهای مختلفی مواجه بوده و از پیشرفت بسیار ناچیزی برخوردار است.

مصوبه های دولتی و حتی سفرهای مکرر برای تسریع در روند اجرای این طرح کمکی نکرده بلکه اظهارات غیر کارشناسی و ارائه آمارهای ضد و نقیص برخی مسئولان و نمایندگان مجلس از این پروژه به گره های آن افزوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در این دیدار از آغاز عملیات اجرایی چهار بانده کردن راه اردبیل- سرچم در آینده ای نزدیک خبر داد و تاکید کرد مطالعات طرح چهار بانده کردن راه اردبیل- سرچم تمام شده و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد.

راه اردبیل- سرچم به طول 170 کیلومتر شش ماه پیش با حضور رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید اما به دلیل شیب تند جاده، کوهستانی و برف گیر بودن، ریزش کوه، اشکالات فنی، عدم وجود ایستگاه پلیس و دستگاه های امداد و نجات و خدمات رسان و... ایمنی این مسیر با تردید مواجه بوده و از زمان افتتاح آن تاکنون شش کشته و بیش از 30 مجروح رخ داده است.

به نظر می رسد با چهار بانده شدن این محور اصلی و افزایش ایمنی آن بخش عمده ای از مشکلات آن برطرف شود.