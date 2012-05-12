مرتضوی عملکرد 40 روزه خود را در تامین اجتماعی تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی صبح شنبه در مراسم بزرگداشت روز زن بخشی از عملکرد 40 روزه خود را تشریح کرد.

وی گفت:اولین اقدام انعقاد تفاهم‌نامه ارتقاء خدمات تخصصی، فوق تخصصی در بیمارستان میلاد در تاریخ 18/2/1391 فی مابین صندوق تأمین‌اجتماعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تبدیل بیمارستان میلاد به عنوان قطب درمان‌ فوق تخصصی پزشکی درکشور و اخذ مجوز پیوند کبد،کلیه و مغز استخوان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای این بیمارستان که متعلق به صندوق تأمین اجتماعی کشور می‌باشد. شایان ذکر است اخذ این مجوزها از دیرباز جزو آرزوهای صندوق تأمین‌اجتماعی و بیمارستان میلاد بوده است.

دوم پرداخت مطالبات معوق مراکزطرف قرارداد به مبلغ 1100 میلیارد تومان با تأمین اعتبار لازم به منظورتسویه حساب مطالبات 9ماهه گذشته بیمارستان‌ها، پزشکان، دندانپزشکان، داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری و سایر مراکز طرف قرارداد با تأمین‌اجتماعی و به روز نمودن مطالبات آنها، جهت ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان عزیز و جلوگیری از ورود خدشه به اعتباردفترچه های بیمه تأمین‌اجتماعی.

سوم منتفی نمودن انتقال بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وایجاد تمهیدات لازم برای ابقاء این بیمارستان مهم و ممتاز در صندوق تأمین اجتماعی کشور و استمرار خدمت رسانی به بیمه‌شدگان محترم در این مرکز.

چهارم پرداخت کارانه معوق کارکنان بخش بیمه ای و درمان غیرمستقیم سراسر کشور.

پنجم انعقاد تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حذف شرط شبانه‌روزی بودن مراکز درمانی سرپایی جهت صدور پروانه بهره‌برداری و کسب مجوز به کارگیری پزشک متخصص طرحی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین پذیرش پزشک عمومی به عنوان مسئول فنی بخشهای رادیولوژی مراکز سرپایی و بیمارستانهای منتخب صندوق تأمین اجتماعی

ششم انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی به منظور راه‌اندازی پژوهشکده سلامت و تأمین‌اجتماعی با استفاده از حداکثر ظرفیت‌ طرفین در زمینه تولید و به کارگیری دانش، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران.

هفتم انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت بهره‌گیری از توانمندی و قابلیت‌های موجود طرفین به منظور گسترش خوشه‌های علمی، فناوری و ایجاد جریان ارزش دانشی و هدایت منابع در تحول و ارتقای خدمات تأمین اجتماعی.

هشتم اخذ مجوز جهت استخدام 5777 نفر نیروی انسانی که 3013 نفر آن برای اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت و 2764 نفر برای تکمیل کادر مورد نیاز در دو بخش بیمه‌ای و درمان به جایگزینی نیروهای خروجی و تأمین نیروی مورد نیاز واحدهای آماده بهره‌برداری صورت گرفته وآگهی اولیه آن در جراید کثیرالانتشار امروز به اطلاع عموم رسیده است و اطلاعات تکمیلی آن نیز در هفته آینده از همین طریق به اطلاع خواهد رسید.

نهم جهت تقدیر از همکاران محترم به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) روز زن و میلاد حضرت علی (ع) روز مرد نیز دو خبر مسرت‌بخش داریم که مکاتبات آن توسط اینجانب با هیات مدیره انجام شده که در آینده بسیار نزدیک پس از تصویب ابلاغ خواهد شد که یکی تقاضای افزایش پرکیس کارکنان حوزه درمان مستقیماست و دیگری پرداخت بهره‌وری مرحله چهارم کارکنان بخش بیمه‌ای و درمان غیرمستقیم.

دهم حل وفصل مسائل مربوط به 62 هزار میلیارد ریال مالیات موضوع مطالبات سازمان امور مالیاتی به حساب صندوق تأمین اجتماعی واعاده اجرائیه این موضوع و مکاتبات قانونی جهت اعمال معافیت مالیاتی.

یازدهم وصول مطالبات صندوق تأمین‌اجتماعی به میزان 35 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام دولت در 21 شرکت و بانک که از سال 1357تا بحال معوق مانده بود.

دوازدهم تدوین و ارائه طرح تشکیل یک شرکت جدید به نام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی نوین (شستان) جهت اداره امور سهام شرکت‌های جدیدی که به موجب مصوبه اخیر دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی واگذار گردید به هیات امنای سازمان تأمین‌اجتماعی جهت سیرمراحل تصویب به منظور اداره21شرکت و بانک به شرح ذیل:

ردیف نام شرکت میزان سهام مورد تقاضا

1 نیروگاه طوس صددرصد (100%)

2 نیروگاه بندرعباس صددرصد (100%)

3 شرکت فولاد خوزستان باقیمانده سهام دولت

4 شرکت سنگ آهن شرق ایران صددرصد (100%)

5 هلدینگ خلیج فارس باقیمانده سهام دولت

6 بانک تجارت باقیمانده سهام دولت

7 بانک صادرات باقیمانده سهام دولت

8 بانک ملت باقیمانده سهام دولت

9 پست بانک باقیمانده سهام دولت

10 شرکت ایران ال.ان.جی باقیمانده سهام دولت

11 شرکت فولاد اصفهان باقیمانده سهام دولت

12 پالایشگاه اصفهان باقیمانده سهام دولت

13 شرکت حفاری شمال باقیمانده سهام دولت

14 شرکت خدمات مدیریت آب و برق صبا باقیمانده سهام دولت

15 شرکت صنایع ملی مس ایران باقیمانده سهام دولت

16 شرکت پتروشیمی کرمانشاه باقیمانده سهام دولت

17 شرکت پتروشیمی مارون باقیمانده سهام دولت

18 شرکت پتروشیمی فن آوران باقیمانده سهام دولت

19 پالایشگاه بندرعباس باقیمانده سهام دولت

20 شرکت ملی انفورماتیک باقیمانده سهام دولت

21 شرکت هتلهای هما باقیمانده سهام دولت

فعالیت این شرکت در 3 هلدینگ صنایع نفت وگاز، هلدینگ صنایع فلزی و مواد و هلدینگ بانک و بیمه پیش‌بینی شده است.

کارشناسان معتقدند با شروع فعالیت شستان و کسب درآمد 21 شرکت مذکور، صندوق تأمین اجتماعی قادر خواهد بود به حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران سراسر کشور مبلغ قابل توجهی اضافه نماید. که امیدواریم هر چه زودتر با تصویب هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی این امر مهم محقق شود.