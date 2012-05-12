به گزارش خبرنگارمهر، پژوهشگران استرالیایی معتقدند گازهای گلخانهای، باعث دو برابر شدن سرعت چرخه آب می شود وافزایش سرعت چرخه آب، در بارش و تبخیر تغییر ایجاد کرده و درنتیجه شوری آب اقیانوسها افزایش یافته است.
محققان با آزمایش نمونههای آب اقیانوسها به این نتیجه دست یافتهاند که این داده ها وضعیت اقیانوس ها را در مدت 50 سال، مقایسه می کنند. پیآمدهای این پدیده مختص اقیانوسها نیست بلکه بر روی زمین نیز تاثیر خواهد داشت.
با خشک شدن بیشتر زمین های کشاورزی قابلیت رشد محصولات در این مناطق کاهش یافته و تاثیر منفی خود را بر امنیت و ذخیره غذایی خواهد گذاشت.
دانشمندان برای نظارت بر این روند، راهنماهای شناور متعددی را در اقیانوسهای مختلف قرار دادهاند که به این ترتیب وضعیت اقیانوسها همزمان پیگیری خواهد شد.
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