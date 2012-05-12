به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه نوبت بعد از ظهر بررسی بخش در آمدی لایحه بودجه موادی در خصوص واریز سود سهام عدالت به خزانه کشور به تصویب رسید.

بر اساس جزء11 بند 8 لایحه بودجه سازمان خصوصی‌سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده ازطریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

همچنین طبق جزء 12 بند 8 وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به‌عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد(3.300.000.000.000) ریال از محل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یادشده واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.

نمایندگان بر ای اصلاح این دو بند هیچ پیشنهادی نداشتند.

