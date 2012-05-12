تیم ملی ایران با شکست آمریکا به دیدار فینال راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در چهارمین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد که در شهر باکو آذربایجان در حال برگزاری است تیم آمریکا را با نتیجه 4 بر 3 شکست داد و با توجه به چهار پیروزی در این رقابت‌ها به دیدار فینال جام جهانی راه یافت.

- نتایج انفرادی مسابقه ایران - آمریکا به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حسن رحیمی - "نیکولاس سیمونس" (2 بر یک و 2 بر صفر - برنده رحیمی)

60 کیلوگرم: مسعود اسماعیل‌پور - "اسکات کولمن" (صفر بر 2 و یک بر 2 - برنده آمریکا)

66 کیلوگرم: مهدی تقوی - "دیوید فرایر" (یک بر صفر و یک بر صفر - برنده تقوی)

74 کیلوگرم: صادق گودرزی - "جردن بوروگس" (صفر بر یک و صفر بر 2 - برنده آمریکا)

84 کیلوگرم: احسان امینی - "مایکل گاوین" (6 بر صفر، صفر بر 2 و یک بر یک - برنده امینی)

96 کیلوگرم: رضا یزدانی - "جاکوب وارنر" (3 بر یک و 7 بر صفر - برنده یزدانی)

120 کیلوگرم: پرویز هادی - "ترول دلاگنف" (صفر بر یک و صفر بریک - برنده آمریکا)

تیم ایران عصر فردا یکشنبه برای برگزار دیدار فینال به میدان می‌رود. به احتمال زیاد تیم آذربایجان حریف ملی پوشان کشتی ایران در دیدار فینال مسابقات جام جهانی کشتی آزاد خواهد بود.

ملی پوشان کشتی آزاد کشورمان که در گروه دوم مسابقات جام جهانی کشتی آزاد با تیم‌های ترکیه، آمریکا، ژاپن و گرجستان همگروه بودند، پیش از برتری مقابل آمریکا، تیم‌های گرجستان و ژاپن را با نتایج مشابه (5 بر 2) از پیش رو برداشته و در مصاف با ترکیه نیز با نتیجه 7 بر صفر به پیروزی رسیده بودند.