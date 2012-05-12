علم آموزی شیعه و سنی را مقتدر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: چیزی که امروز شیعه و سنی را مقتدر می کند علم و دانش است.

آیت الله مصطفی علما افزود: ما باید عالم، ملا و محقق باشیم اما الان این فضا نیست و به همین دلیل دیگران هم ترک تازی می کنند و یک روز وهابیت، یک روز سلفیت، یک روز مسلمان کشی را به خورد ما می دهند که علت آن، بی اطلاعی ما و مردم است.

وی گفت: جوانان، بیشترین گروهی هستند که در این دامها گرفتار می شوند و وظیفه تعلیم آنها بر عهده ماست.

مدارس علوم دینی اهل سنت کرمانشاه رتبه اول کشور را دارند

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه گفت: مدارس علوم دینی اهل سنت استان از نظر راه اندازی نظام انفورماتیک مدارس علوم دینی و تعداد شرکت کنندگان آزمون تعیین سطح رتبه نخست کشور را دارند.

حجت الاسلام محمد جواد کرمی افزود: اکنون 11 مدرسه علوم دینی اهل سنت در استان فعال است که 194 طلبه در این مدارس مشغول به تحصیلند.

وی گفت: در سه سال گذشته که شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تشکیل شده است سعی شده خدمات خوبی به مدرسین و طلاب اهل سنت استان ارابه شود که بیمه طلاب، اعزام مدرسین به حج عمره، ارایه خدمات بیمه تکمیلی و حوادث و عمر بخشی از این خدمات است.

زندان کرمانشاه پایانی بر 21 فقره سرقت منزل

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، از دستگیری سارق حرفه ای منزل و اعتراف وی به 21 فقره سرقت در سطح شهر کرمانشاه خبر داد.

سرهنگ علی دولتی جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، در خصوص دستگیری سارق حرفه ای منزل در کرمانشاه گفت: با ارجاع یک فقره پرونده بهمراه یک نفر متهم به سرقت منزل از کلانتری 12 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان، ماموران شعبه یک اداره مبارزه با سرقت آن پلیس پیگیری پرونده را در دستور کار خود قرار دادند.

دولتی افزود: متهم در تحقیقات بعمل آمده در کلانتری منکر هرگونه سرقت بود اما در بازجویی های فنی و تخصصی انجام شده در آگاهی لب به اعتراف گشود و از 21 فقره سرقت منزل در نقاط مختلف سطح شهر کرمانشاه پرده برداشت.

قرآن اقیانوس گسترده ایست که جان های تشنه را سیراب می کند

معاون فرهنگی و اجتمایی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، قرآن را اقیانوس ژرف و گسترده ای دانست که جان های تشنه معرفت را سیراب می کند و سعادت دنیا و آخرت را نصیب پیروان خود می نماید.

علیرضا اژدر در مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشگاه های پیام نور کشور که در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: قرآن کتاب دینی و اعتقادی همه مسلمانان است و مفاهیم آن با گذشت هزار و 400 سال با رگ و خون آن ها در هم آمیخته است.

وی افزود: خواندن و فهمیدن کتاب قرآن در حقیقت به منزله زیستن با این کتاب عظیم و آسمانی است، لذا بدیهی است که برای استفاده از این نسخه شفا بخش و هدایت، ابتدا با آن آشنا شویم و سپس به دستوراتش جامه عمل بپوشانیم.

بازدید مشاور ارشد رئیس جمهور از غرفه کرمانشاه

مجتبی ثمره هاشمی از غرفه کرمانشاه در جشنواره خدمت که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس برپا شده است، بازدید کرد.

وی در این بازدید از اقدامات و اطلاع رسانی های صورت گرفته درخصوص دستاوردهای سه سفر رئیس جمهور به استان توسط غرفه کرمانشاه ابراز رضایت کرد.

وی اطلاع رسانی از دستاوردها و مصوبات سفر استانی هئیت دولت را کاری بسیار ارزشمند و تاثیرگذار عنوان کرد.

ثمره هاشمی گفت: استان کرمانشاه در خصوص اطلاع رسانی از مصوبات دولت در این جشنواره خوب عمل کرده است.