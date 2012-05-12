مسئولان باید مراقب سلامت اداره خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد بیگلری ظهر شنبه در آیین معارفه دادستان جدید همدان اظهار داشت: همه آحاد جامعه باید در بحث امر به معروف و نهی از منکر وارد شوند.

حجت الاسلام احمد بیگلری با بیان اینکه هفت سال در سمت دادستانی همدان فعالیت کرده است، اضافه کرد: حفظ حقوق بیت المال، برخورد جدی با ارازل و اوباش و برهم زنندگان امنیت جامعه، اصلاح روابط بین افراد و تکریم ارباب رجوع و مقابله جدی با زمین خواران از امور انجام شده در این مدت بوده است.

دادستان جدید همدان نیز با اشاره به نام گذاری امسال به نام "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: وجود امنیت اجتماعی یکی از بسترهای کار و تولید است.

کامران حمزه با بیان اینکه همدان از استان هایی با امنیت اجتماعی بسیار بالاست، تاکید کرد: این امنیت جز با نظارت و حمایت مراجع قضایی و انتظامی به وجود نمی آید.

در این مراسم از زحمات هفت ساله حجت الاسلام اکبر بیگلری قدردانی و کامران حمزه به عنوان دادستان جدید همدان معرفی شد.