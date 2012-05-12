61 طرح دامپروری در گیلانغرب تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت: 61 طرح دامپروری در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان با هدف اشتغالزایی در بخش کشاورزی به تصویب رسید.

اردشیر رستمی افزود: این طرحها شامل احداث طرح های پرواربندی بره، گوسفند و بز است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد این طرحها در مجموع یک میلیارد و 800 میلیون ریال اختصاص یافته است، اظهار داشت: با ایجاد این طرحها 61 نفر به ظرفیت اشتغال این شهرستان افزوده خواهد شد.

دستاوردهای دولت نهم و دهم قابل تحسین است

فرماندار شهرستان جوانرود گفت: دستاوردها و پیشرفت های دولت نهم و دهم مثال زدنی و قابل تحسین است.

مصطفی عظیمی افزود: این دولت، دولتی پایبند به ارزش های انقلاب اسلامی است و توانست پایه های اصلی انقلاب را تقویت و اعتماد به نفس و خودباوری را در مردم احیاء کند.

وی گفت: مسکن مهر و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دو کار بزرگ دولت است که دغدغه های اصلی نظام جمهوری اسلامی را به طور ریشه ای سامان می دهد.

برگزاری همایش بزرگ بانوان در قصرشیرین

به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا ( س)، بزرگداشت مقام مادر و روز زن، همایش بانوان قصرشیرین روز شنبه در سرسرای غدیر این شهر برگزار شد.

امام جمعه قصرشیرین در این مراسم با تبریک این روز بزرگ و میلاد فرخنده حضرت زهرا (س) به تمامی زنان جامعه اسلامی گفت: حضرت فاطمه (س) ناموس خلقت است و زنان ایران اسلامی باید این مدار خمسه طیبه را الگوی خود قرار دهند.

حجت الاسلام علی ملکی افزود: جایگاه حضرت زهرا (س) در روایات و در بین اهل بیت (ع) یک جایگاه والا و ارزشمند است لذا ما باید به بهترین شکل معرف نشر ارزش های اسلامی و معرفی شخصیت این بانوی بزرگ اسلام به نسل جوان و نوجوان باشیم.

برگزاری جشن میلاد کوثر در شهرستان جوانرود

به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن و تولد حضرت امام خمینی (ره)، روز شنبه مراسم جشنی در سرسرای حجاب جوانرود برگزار شد.

فرماندار جوانرود در این مراسم زنان و دختران مسلمان را به پیروی از خصوصیات اخلاقی و رفتاری حضرت فاطمه (س) فراخواند و تاکید کرد: راه رستگاری زنان مسلمان شناخت دقیق این خصوصیات و بکارگیری آنها در زندگی شخصی و اجتماعی خودشان است.

مصطفی عظیمی افزود: این شخصیت والا چراغ هدایت همه انسان ها اعم از زن و مرد بوده و سرمشقی برای همه آنها به منظور رسیدن به اهداف والای انسانی است.

رشد علمی مبنای خوبی برای افزایش تولید علمی است

فرماندار قصرشیرین گفت: علم مبنای تولید و عرضه است لذا رشد علمی مبنای بسیار خوبی برای آغاز حرکت علمی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است با این رویکرد می توانیم در زمینه تولید محصول رشد داشته باشیم.

حسین پروین افزود: فعالان اقتصادی باید در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده اهتمام ویژه ای برای تحقق اهداف نورانی این پیام راهبردی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی جهان که بحران اقتصادی غرب را فرا گرفته و کشورهای غرب با بحران مواجه هستند باید برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم به شعار رهبر معظم انقلاب جامه عمل بپوشانیم.