ارتقای کیفیت در کشور نیازمند ایجاد رشته دانشگاهی استاندارد است

محمد مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فراهم کردن زمینه های تحقق امر ارتقای کیفیت و استانداردسازی در کشور افزود: برای تحقق این امر باید همه شرایط مورد نیاز فراهم شود تا بتوانیم اهداف مربوط به استاندارد و ارتقای کیفیت را محقق کنیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: یکی از مهمترین زمینه ها در این خصوص، ایجاد رشته دانشگاهی استاندارد است و این امر به کمک تعامل و همکاری میان دستگاه های ذیربط دنبال می شود.

این مسئول گفت: ایجاد رشته دانشگاهی استاندارد کمک می کند تا بتوانیم کارشناسان مورد نیاز در خصوص استاندارد را به میزان مورد نیاز در کشور داشته باشیم و از دانش و توانایی های آنها در راستای ارتقای استانداردسازی و ارتقای کیفیت بهره مند شویم.

مهدی نژاد ادامه داد: سازمان ملی استاندارد و پژوهشگاه استاندارد از مهمترین بخشهای مربوط به امر کیفیت هستند و اگر از کارشناسان مورد نیاز به میزان کافی بهره مند باشند، گامهای بسیار موثری در کشور برداشته و بسیاری از نیازها پاسخ داده می شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در راستای آشنایی با ظرفیتهای پژوهشگاه استاندارد و فعالیتهای آن، از این پژوهشگاه بازدید شده است.