بهره برداری از ۸۳ پروژه بخش آموزش و پرورش قم در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه شورای اداری استان قم که در حضور آیت الله هاشمی شاهرودی برگزار شد، با ارائه گزارشی از کارنامه استان در بخشهای مختلف تصریح کرد: قم در چند سال اخیر یک جهش چشمگیر و روند پر شتابی را به سوی عمران و آبادانی آغاز کرده است.
در سال گذشته؛ تمام شاخصهای اقتصادی قم مثبت بود
وی فعالیت بیش از ۲ هزار واحد صنعتی و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش صنعت، مسکن و کشاورزی را از موفقیتهای چشمگیر استان دانست و گفت: در سال جهاد اقتصادی علی رغم همه توطئهها و دسیسههای دشمنان، در استان قم تمام شاخصهای اقتصادی مثبت بود که افزایش ۲۵ درصدی منابع بانکی، رشد ۲۸ درصدی سرانه درآمد و افزایش ۲۰ درصدی درآمدهای مالیاتی به خوبی این مهم را نشان میدهد.
استاندار قم پیشرفتهای چشمگیر استان قم در سایر بخشها را مورد توجه قرار داد و گفت: در بخش اشتغال سال گذشته تعهد استان ۳۵ هزار شغل بود که فراتر از این آمار بیش از ۳۹ هزار شغل ایجاد شد.
وی با اشاره به تحولات شگرف در بخش آموزش عالی در استان قم پس از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: هم اکنون در استان قم حدود ۶۰ هزار دانشجو در ۲۹ مرکز آموزش عالی دولتی در استان قم مشغول به تحصیل هستند.
موسیپور با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقا شاخصهای آموزشی استان، از اجرای ۸۳ پروژه در حال ساخت در بخش آموزش و پرورش خبر داد و افزود: این پروژهها سال جاری به بهره برداری میرسند.
وی به توانمندیهای متخصصان استان اشاره کرد و افزود: در سفر اخیر هیئت اعزامی استان به مالزی ساخت یک کارخانه سیمان و فولاد توسط متخصصان مورد توافق قرار گرفت.
استاندار قم در ادامه تصریح کرد: با عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب و دولت خدمتگزار فاز اول پروژه انتقال آب از سرشاخههای دز برای مدیریت بحران کم آبی سال گذشته افتتاح شد، ضمن اینکه اتمام سایر بخشهای این پروژه عظیم و ماندگار صنعت آب کشور به بهره برداری کامل خواهد رسید.
عملیات اجرایی انتقال آب به دشت مسیله به زودی آغاز میشود
وی پروژههای انتقال آب به دشت مسیله و انتقال آب از دریای خزر را دو پروژه مهم دیگر عنوان کرد و گفت: این دو پروژه نقش مهم و موثری در احیای بخش کشاورزی و تامین آب بخش صنعت استان قم در آینده ایفا کرده و پروژه انتقال آب به دشت مسیله نیز به زودی عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
موسیپور با اشاره به اینکه ورود زائر به شهر مقدس قم هر ساله روند افزایشی داشته است، اقدامات انجام گرفته برای تامین زیر ساختهای ضروری برای میزبانی شایسته از این میزان مسافر را یاد آور شد و افزود: با همت و تلاش مسئولان امر در سالهای اخیر صحن جوادالائمه با بیش از ۲۰ هزار مترمربع و میدان بزرگ امام خمینی در ۵ طبقه و با ۲ هزار پارکینگ و مراکز خدماتی و صحن شرقی حرم مطهر حدود ۵۰ هزار مترمربع و محور فرهنگی زیارتی حرم تا جمکران در حال اجراست.
تا کنون بیش از ۱۳ هزار واحد مسکن مهر در قم تحویل شده است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرح مسکن مهر به عنوان یک گام بزرگ و موفق توانست خواسته و آرزوی دیرینه مردم را برای خانه دار شدن محقق بسازد تصریح کرد: استان قم همواره در دو سال گذشته رتبه اول را در بخش مسکن مهر در اختیار داشته و تا کنون ۱۳ هزار و۲۰۰ واحد در اختیار مردم قرار گرفته و بزودی نیز بیش از ۴ هزار واحد دیگر به متقاضیان واگذار میشود.
استاندار قم افزود: آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از راههای قم به نیزار، قم به ورجان، قم به گرمسار، تعریض ورودی قم به کاشان، دو بانده کردن جاده قم به شکوهیه، دو بانده کردن جاده قم به جعفریه، آزادراه قم به اراک، تقاطع غیرهمسطح سه راهی خرمشهر، تقاطع غیرهمسطح ۷۲ تن، تعریض راه قم به قنوات و اجرای کمربند ریلی از جمله موفقیتهای استان قم در بخش راه طی دو سال گذشته بوده است.
وی احداث کارخانههای بزرگ تولیدی در بخشهای مختلف صنعتی، افزایش مساحت شهرکهای صنعتی و بیش از ۵ هزار هکتار، احداث فرودگاه در استان قم، ارتقاء بخش راه آهن استان، اجرای موفق طرح هدفمندی یارانهها، ایجاد پارک علم و فناوری و اولین مرکز رشد علوم انسانی و اجرای دهها طرح فرهنگی را از دیگر موفقیتهای استان در سالهای اخیر برشمرد و افزود: امیدواریم با همدلی و مشارکت همه مردم، مسئولان و دلسوزان نظام اسلامی، استان قم به جایگاه شایسته خود برسد.
موسیپور در پایان با بیان اینکه تا کنون اقدامات بسیاری برای رشد و توسعه و پیشرفت قم و جبران عقب ماندگیهای تاریخی این خطه به انجام رسیده اظهار داشت: برای رسیدن به سطح مطلوب و جایگاه حقیقی و درشان نام مقدس قم مسیر طولانی پیش رو داریم که امیدواریم با حمایتها و دعای خیر علما و مراجع عظام تقلید و نگاه و دید ویژه همه مسئولان و برنامه ریزان و دست اندرکاران ملی و استانی این مهم محقق شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ارتقا شاخصهای آموزشی استان از اجرای ۸۳ پروژه در حال ساخت در بخش آموزش و پرورش استان و بهره برداری از آنها در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور در جلسه شورای اداری استان قم که در حضور آیت الله هاشمی شاهرودی برگزار شد، با ارائه گزارشی از کارنامه استان در بخشهای مختلف تصریح کرد: قم در چند سال اخیر یک جهش چشمگیر و روند پر شتابی را به سوی عمران و آبادانی آغاز کرده است.
نظر شما